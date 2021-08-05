【新盤追擊】Wetland Seasons Bay享盡投資潛力及悠閒生活

天水圍向來是不少人的上車天堂，除了樓價較為相宜、生活配套完善外，對外交通亦愈趨完善，事關駕車外出，最快約20分鐘便抵達西九龍，經西隧前往港島商貿區亦只需約半小時車程。參考去年開賣的新盤Wetland Seasons Park，短短9個月時間，便熱銷逾1,600個單位，銷情可印證天水圍的吸引程度。

若然錯過Wetland Seasons Park的買家，最新同樣由新鴻基地產( 00016 )發展的Wetland Seasons Bay就萬勿錯過，項目位於濕地公園另一旁，部分單位同樣可享有濕地公園以及米埔一帶天然景致。整個發展項目提供約2,000伙，率先推出的第一期Wetland Seasons Bay涉及1,224伙，實用面積由268至1,158方呎，間隔多元可迎合不同買家需要。

出行方面，項目毗鄰輕鐵濕地公園站，住戶可乘搭輕鐵至天水圍站轉乘港鐵前往多區。而屯馬線已經全線啟用，天水圍居民現時前往東九龍及新界東就更加方便，由天水圍站出發，毋須轉車便可去到新晉商貿區啟德。而項目對出以及附近均有多條巴士路線選擇，可直達港島、西九龍、葵青區、北區及機場等，亦可於大欖隧道轉車站轉乘其他巴士路線。

天水圍投資潛力亦都不可忽視，美聯物業營業董事陳光裕表示，天水圍鄰近政府大力發展的洪水橋新發展區，政府銳意將其打造成新界西北的區域經濟及文娛樞紐，提供大量地方作辦公室、零售及特殊工業等用途，料可帶動周邊地區發展。

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