上車盤呎價2萬起步 淘大花園一房賣575萬元

上車盤呎價頻頻升穿2萬，牛頭角淘大花園一房單位，僅降價5萬元，即售575萬元，呎價約20,175元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣峻峰花園E座中層3室，實用面積約439方呎，兩房間隔，外區租客以月租16,500元市價承租，實用呎租約37.6元，業主於2017年4月以約648萬元購入，租金回報率約3.1厘。

●西灣河嘉亨灣2座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景，新近以1,115萬元沽出，實用呎價約22,755元，原業主於2017年10月以約890萬元購入，持貨約4年帳面獲利約225萬元，物業升值約25.3%。

●北角富澤花園富慧閣低層B室，實用面積約696方呎，套三房間隔，原先開價1,338萬元，放盤3個月，累減105萬元或7.8%，最終以1,233萬元成交，實用呎價約17,716元，原業主於2010年3月購入上址，當時作價603萬元，持貨11年帳面獲利630萬元，單位期內升值約1倍。

●北角港運城8月錄首宗買賣，屋苑3座中低層B室，實用面積約623方呎，兩房間隔，以1,228萬元易手，實用呎價19,711元，原業主於2006年以406.8萬元買入，持貨15年帳面獲利821.2萬元，單位升值超過2倍。

●灣仔壹環低層D室，實用面積約393方呎，一房間隔，享山景，以968萬元易手，實用呎價24,631元，新買家屬於用家，原業主於2012年以803.9萬元買入，持貨9年帳面獲利164.1萬元，單位升值約20%。

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九龍區

●牛頭角淘大花園O座高層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，最初開價580萬元，現以575萬元成交，實用呎價約20,175元，新買家為上車用家，見放盤極罕有，同時可承做高成數按揭，即拍板買入自用，原業主於2018年6月以535萬元買入，持貨滿3年帳面獲利40萬元離場。

●啟德天寰天海匯3座中高層G室，三房間隔，望內園景，實用面積約635方呎，以約27,000元放租1個月後，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,200元，以約24,800元租出，實用呎租約39.1元，新租客為一家四口，睇樓1次即決定承租上述單位。

●啟德嘉匯1座高層G室一房間隔戶，望海景，實用面積約372方呎，以約17,000萬元放租16天後，即吸引外區客洽詢，議價後減價200元，以16,800元成交，實用呎租約45.2元，單位放租時仍有租客租住，未能睇樓，年輕情侶室睇相後決定承租。

●旺角居屋富榮花園1座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望街景，未補價第二市場成交價683萬元，實用呎價約11,537元，原業主於1998年4月以241萬元購入，持貨逾23年帳面獲利442萬元，單位期內升值逾1.8倍。

●長沙灣碧海藍天2座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放租約一星期，原先叫租19,500元，經議價後減價1,000元或約5%，最終以18,500元租出，實用呎租約36元，上述為同屋苑租客換單位，項目現時入場月租由18,000元起。

●長沙灣昇悅居8月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約18,585元，其中8座中層B室，實用面積約522方呎，剛以993萬元易手，實用呎價約19,023元，原業主於2002年6月以約214萬元購入，轉手帳面獲利779萬元，19年間升值逾3.6倍。

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新界區

●西貢曉嵐閣3座中層戶，實用面積約1,002方呎，套三房加工人房間隔，最新以1,288萬元易手，實用呎價約12,854元，新買家一直有意換置面積較大的新居與家人同住，見屋苑屬低密度住宅，加上會所設施齊備，亦有穿梭巴士來往港鐵站，考慮片刻即決定入市自用。

●馬鞍山居屋錦豐苑E座高層4室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望園景，放盤時叫價520萬元，放盤3星期，累減20萬元，於未補價第二市場以500萬元沽出，實用呎價約9,398元，原業主早於1997年5月購入上址，當時作價105萬元，持貨24年帳面獲利395萬元，單位期內升值3.8倍。

●大圍聚龍居5座中層B室，實用面積942方呎，套三房間隔，以1,400萬元連車位沽出，實用呎價約14,862元，原業主於2017年7月以1,245萬元購入，持貨4年帳面獲利155萬元，期內升值約12%。

●大圍盛薈5座北翼中層B室，實用面積約842方呎，套三房間隔，以1,483萬元易手，實用呎價約17,613元，原業主則於2011年以891萬元購入，持貨10年帳面獲利592萬元，單位升值約66.4%。

●沙田第一城8月錄首宗買賣，單位為47座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價約20,070元，原業主則於2010年以171萬元購入，持貨11年帳面獲利約399萬元，單位期內升值約2.3倍。

●大埔翠林閣1座中層A室，實用面積約621方呎，三房間隔，望泳池景，原先開價850萬元，放盤2個月，減價12萬元或1.4%，以838萬元易手，實用呎價約13,494元，原業主於2006年4月購入，當時作價201萬元，持貨15年帳面獲利637萬元，單位期內升值近3.2倍。

●大埔雲滙9座高層A5室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以815萬元沽出，實用呎價約17,912元，新買家為用家，見屋苑樓齡新，即購入單位自住，原業主則於2018年以862萬元購入單位，持貨3年帳面蝕讓約47萬元。

●粉嶺花都廣場2座低層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以12,500元獲承租，實用呎租30.3元，新租客為本地家庭，業主則於2013年以288萬元購入，租出單位可享約5.2厘租金回報。

●元朗尚悅9座中高層K室，實用面積約743方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，原先開價920萬元，經議價後減價30萬元或約3.3%，新近以890萬元沽出，實用呎價約11,978元，原業主於2017年4月以約780萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約110萬元，物業升值約14%。

●元朗采葉庭單日錄2宗買賣，包括1座低層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價730萬元，減價20萬元，以710萬元易手，實用呎價約13,949元，同日13座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價700萬元，議價後以680萬元沽出，實用呎價約14,783元。

●天水圍Wetland Seasons Park第23座高層B3室，實用面積約434方呎，兩房間隔，月租叫價16,000元，議價後租客願意一筆過預繳一年租金，業主最終答應以15,000元租出，實用呎租約34.6元，租金創屋苑兩房單位新高，新租客為單身退休人士。

●屯門居屋兆康苑Q座高層7室，實用面積約467方呎，兩房連一士多房設計，有曾居住於屯門的外區客，於已補價自由市場以498萬元購入上址作自住用途，實用呎價約10,664元。

●屯門寶怡花園2座中層G室，實用面積約415方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，考慮到屋苑鄰近小朋友上學地點，決定以11,500元即睇即租上址，實用呎租約27.7元，如以同類型單位銀行估價約531.5萬元，該單位的租金回報率達2.6厘。

●屯門彩暉花園D座低層5室，實用面積682方呎，三房間隔，原業主輕微調整價格，減價5萬元，獲區內首置客以655萬元購入上址作自住之用，實用呎價約9,604元。

●屯門居屋兆禧苑E座高層14室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原先叫租10,500元，近日以10,000元租出，減價500元或約4.8%，實用呎租約24元，新租客為區內教師，急於九月前遷入單位，加上業主承諾翻新單位，沒有睇樓，便立即一次過交租半年承租。