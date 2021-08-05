青衣全新上車盤搶先開價　天水圍項目料下周揭盅

發展商爭相加入開盤行列，青衣區全新上車盤搶先公布開價，並將隨即開放示範單位吸客，而天水圍區大型項目的首張價單亦料於下周初揭盅，推動一手市場競爭氣氛不斷升溫。

●薈藍首推64伙開放式單位 折實最低入場費388.8萬

當中折實最低售價由388.8萬元起，單位為3樓B03室，實用面積208方呎，首批佔6個單位折實售價低於400萬元。

●中原陳永傑：青衣薈藍開價貼近區內屋苑二手價

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，青衣薈藍開價較屯門新盤為低，貼近區內屋苑二手價，加上開放式戶入場費低於400萬港元，料首批銷情理想，除了可吸引白居二買家外，相信會受收租客歡迎。

●美聯布少明：料青衣薈藍租金回報率3厘

美聯住宅部行政總裁布少明表示，青衣薈藍開放式入場費僅逾388萬港元，料銷情理想，日後呎租料約60元，租金回報率約3厘，買家料佔40%為投資者。由於多個新盤快將開售，估計本月一手成交量可達2,200宗。

●Silversandsw四房大宅2,815萬沽 呎價2.44萬同類新高

臨海新盤售價屢創新高。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，剛售出第1座8樓A單位，實用面積1,151方呎，成交價2,815.68萬元，呎價24,463元，創出同類單位售價及呎價新高紀錄。該單位屬四房一套連工人房間隔，享海星灣海景。據悉，項目已接近平頂，海景大宅屢獲買家查詢。該盤開售至今累沽92個單位，套現逾9億元。

●地政總署：7月5個住宅獲批預售同意書 涉2843伙

地政總署資料顯示，7月份有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及2,843伙，是2018年11月之後31個月最多。

另方面，上月未有任何住宅項目入紙申請預售樓花，令待批預售單位量跌穿萬伙關口，截至7月底共涉及18個項目，合共9,796個單位，為16個月低位。

●天水圍Wetland Seasons Bay首批單位料不少於245伙

新地代理總經理胡致遠表示，今次項目的開放式戶和四房戶，對比上述同系項目是全新戶型。而該項目的第一期已完成交樓，第二期正陸續交樓，並將加推第一期2個特色戶招標，料售價有機會挑戰新高，可望以每方呎2萬元成交。

●【多相】Wetland Seasons Bay開放示範單位 三房採輕奢風

其中以第5A座8樓A9室為藍本搭建的示範單位，實用面積507方呎，三房間隔，單位採用輕奢風格，長方形客廳外連23方呎露台，開放式廚房爐具家電設備齊全。

發展商同時開放4個無改動示範單位，其中一個示範單位為第5A座8樓C7室，實用面積449方呎，採兩房間隔，開放式廚房及浴室分布大門左右兩側，長方形大廳連接23方呎露台，另設有儲物室。

另一個示範單位為第2A座8樓A1室，實用面積430方呎，兩房間隔，單位方正實用，便於擺放家具，同樣設有23方呎露台。

發展商亦特別開放以別墅RV11 2樓A室為藍本打造的示範單位，實用面積795方呎，四房套間隔，採梗廚設計，內含工作間，主人套房外連17方呎工作平台。

●維港滙II推108伙招標 I及III期已套現逾57億元

田氏續指，維港滙I及III期已售出413伙，套現逾57億元，平均呎價達28,109元。其中一期頂樓複式單位成交價為1.18億元，該單位的平均呎價為53,850元。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘介紹維港滙II的27及28樓A特色單位，五房五套加多功能房連洗手間間隔，實用面積3,029呎，還有1,368呎平台及1,017呎天台，景觀望維港煙花海景，內置樓梯直達空中花園及設私人升降機大堂等。

●長沙灣愛海頌部分單位將提早取消售價4%折扣優惠

新盤銷售反應向好，發展商削減優惠變相提價。長實集團（01113）位於長沙灣的愛海頌，開放現樓供準買家參觀後，市場反應熱烈，不少買家鍾情高層海景戶可享昂船洲一帶海景。項目其中10個高層海景三房單位，原定8月31日截止的「升級市區」優惠將會提早於8月8日截止，削減4%折扣。項目至今售出814伙，僅餘62伙，總套現約79億元。

●揚海向代理發出宣傳委託 短期上載樓書

嘉里發展香港區總經理湯耀宗透露，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，已簽署宣傳委託書予各物業代理公司，為項目作銷售宣傳推廣，展銷廳及示範單位亦已接近完成，預計短期內將上載樓書，項目最快8月內登場。

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供 600 個住宅單位。單位間隔多元化，主打兩房及三房單位，亦設有小量一房及四房， 另設29個特色單位 。

●西南九龍天璽高層大單位逾1億元沽 呎價7.3萬

大額豪宅承接力轉旺。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍天璽，售出第20座第1區77樓C單位，實用面積1,377方呎，連車位售價逾1億元，呎價73,047元，買家選用180日付款計劃入市。