上車盤呎價頻達2萬元　超級豪宅半年111刁飆六成

二手市場盤源持續減少，業主紛紛收窄議幅，樓價推上另一高峰。青衣翠怡花園一個三房單位，日前以823.8萬元售出，樓價創項目歷來最高紀錄。利嘉閣彭錦添表示，上述單位為11座極高層E室，實用面積約495方呎，6月開價878萬元放售，減價約54.2萬元後，獲同區用家承接，呎價約16,642元。據了解，原業主於2018年以約790萬元購入。

各區上車盤樓價升勢轉急，馬鞍山新港城兩房單位做價，約1星期兩度破頂。世紀21奇豐莊瑞生稱，該盤H座中層6室，實用面積約363方呎，約1個月前僅開價685萬元放盤。他續指，由於同類單位樓價近日屢創新高，該單位原業主連環反價3口價共58萬元，終以743萬元沽貨，再刷新樓價紀錄，呎價約20,468元。據了解，同屋苑兩房戶約一周前曾售720萬元，為對上高位，是次做價再高約3.2%。

將軍澳二手屋苑成交呎價續破兩萬元。香港置業劉浩勤指出，同區君傲灣1座中高層E室，實用面積約471方呎，7月放盤叫價約968萬元，約半個月後以950萬元售出，創項目兩房樓價新高，呎價約20,170元。原業主2014年9月以580萬元購入，持貨約7年帳面賺約370萬元離場。

美聯林浩德透露，區內富麗花園1座中層B室，實用面積約556方呎，三房間隔，望樓景，由於市場缺盤，用家加快決定承接以換樓，成交價768.98萬元，創屋苑樓價新高，呎價約13,831元。原業主持貨約11年，單位升值逾1.7倍。

●全球超級豪宅買賣增逾倍 本港半年111刁飆六成

全球城市步向復甦，帶動全球樓價1,000萬美元以上（折合約7,800萬港元）超級豪宅成交向上。有報告指，2021年上半年，全球7個城市包括紐約、洛杉磯、新加坡、香港、倫敦、悉尼和杜拜，共錄785宗超級豪宅成交，比2020年同期增長逾1.3倍。

萊坊最新的研究指出，今年上半年期間，富有人士花了逾136億美元（折合逾1,060億港元）在上述城市置業。該公司全球研究部主管Liam Bailey表示，疫苗推出有助全球主要城市重新開放，讓富有人士有信心搬到其他豪宅地點。

儘管很多人都擔心新冠狀病毒變種，但在尋找住宅空間和追求幸福感驅使下，以及期待今年最後幾個月可以回復跨境旅行，預計今年年底，該類物業成交將攀至高位。

上半年最活躍的豪宅市場是紐約，錄得202宗金額超過1,000萬美元的交易，較去年同期僅52宗多約2.9倍，截至今年6月銷售額約33.92億美元，亦增加約2.5倍，平均每宗交易金額約1,680萬美元。

此外，香港超級豪宅交投量於上半年達111宗，較去年同期的69宗，增加約60.9%，但相比2019年的154宗，仍少約27.9%。至於今年首6個月涉及金額約24億美元（折合約187億港元），較2020年同期高出約72.3%，而平均每宗交易金額約2,160萬美元（折合逾1.68億港元）。本港的豪宅樓價在2020年下跌約7%，今年市況回勇，現時的樓價較歷史高位僅低約3%，成交量亦有所反彈。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，本港經濟狀況持續改善，息口維持在低位，而超級豪宅業主通常不急於套現，只會以好價出售物業，隨着新冠肺炎疫情受控，近期準買家更熱衷於收購優質資產。市場預計今年香港的超級豪宅樓價將從低位反彈，全年可升約8%。

今年香港豪宅屢創新高價，資料顯示，長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD第一期，今年初落實以招標形式售出23樓1號單位，連3個車位成交價逾4.59億元，呎價13.6萬元破盡本港分層住宅紀錄，料創亞洲同類物業新高。