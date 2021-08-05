養老基金受累中概股損失3.1萬億　前美官員憂摧毀性打擊

中國政府針對科網行業展開一連串整頓，卻激化中美矛盾加深，今年已遭內地制裁的前美國白宮貿易顧問納瓦羅批評，在中方監管風暴血洗中概股之際，美國養老基金慘變最大受害者。事實上，中方政策風向現時已變得更難以捉摸，網遊行業再遭官媒點名，由稱遊戲對成年人是不可或缺的休閒活動，話鋒一轉指行業應多繳稅回饋社會。

一直鼓吹「中國威脅論」的納瓦羅稱，內地政府或看到美國科技巨企對前美國總統特朗普及其政治權力的影響，因此「先發制人」不允許中國科企在中國變得那麼強大，但美國退休基金卻因中概股暴跌損失4,000億美元（約3.12萬億港元）。

他又說，過去在白宮任職時，曾花很多時間討論並採取措施，試圖阻止這些基金投資中概股，但無奈為時已晚，現在中國能輕而易舉「徹底摧毀整個行業」。

中美緊張關係短時間仍難以化解，北京大學國際發展研究院名譽院長林毅夫揚言，到2050年「美國就會心悅誠服」，因約30年後中國東部沿海地區的人均國內生產總值（GDP）水平將跟美國相約，全國經濟規模更是美國的兩倍，產業技術水平再無差距，而美國就會失去對中國「卡脖子」的空間。

不管如何，中概股目前陷入腹背受敵的局面。市場預期由於「滴滴事件」對企業造成的陰影過大，中概股將改變策略轉往香港首次公開招股（IPO），但分析指，香港交易所（00388）的上市要求比紐約更嚴，既提高主板市場的年度利潤門檻，又誓言要打擊誇大公司市值等「可疑的IPO活動」，或不利開發自動駕駛、網絡叫車平台等賺錢能力低的初創企業。不僅如此，中企或要被迫接受較低的估值。

近日內地官媒直斥網絡遊戲為「精神鴉片」後「自我修正」，本以為官方立場有所改變。然而，官媒發表題為「共同維護遊戲產業健康發展」的評論，提及遊戲產業發展壯大是因為中國長期鼓勵並給予補貼，其作為軟件服務業享受稅收優惠「也受到詬病」，既然發展起來並有相對優勢時，政府就沒有必要繼續扶持，不如把資金用在民生急需。遊戲業在稅收上應向傳統行業「適度看齊」，預告業者要對此「做好心理準備」。

市場憂慮監管之手又伸向網遊領域，遊戲龍頭騰訊控股（00700）首當其衝受挫，周四盤中一度下挫5.29%，收市仍跌3.89%，收報439元。該企另一張「王牌」微信上月起臨時停止用戶註冊，同樣惹來投資者猜測和疑慮，但微信已恢復公眾號和個人帳號註冊，申請程序沒變，亦無新加限制條件。

可是由於騰訊頻頻踩中監管地雷，其股價已從今年高位跌超四成。步步高創始人、以價值投資理念被稱為「中國巴菲特」的段永平事隔3年再出手「撈底」，揚言已買入部分騰訊的美國預託證券（ADR），「再跌再多買些」。