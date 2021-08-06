東方日報B1：華血洗中概股　美養老基金淪金融戰輸家

中國政府針對科網行業展開一連串整頓，卻激化中美矛盾加深，今年已遭內地制裁的前美國白宮貿易顧問納瓦羅批評，在中方監管風暴血洗中概股之際，美國養老基金慘變最大受害者。事實上，中方政策風向現時已變得更難以捉摸，網遊行業再遭官媒點名，由稱遊戲對成年人是不可或缺的休閒活動，話鋒一轉指行業應多繳稅回饋社會。

一直鼓吹「中國威脅論」的納瓦羅稱，內地政府或看到美國科技巨企對前美國總統特朗普及其政治權力的影響，因此「先發制人」不允許中國科企在中國變得那麼強大，但美國退休基金卻因中概股暴跌損失4,000億美元(約3.12萬億港元)。

他又說，過去在白宮任職時，曾花很多時間討論並採取措施，試圖阻止這些基金投資中概股，但無奈為時已晚，現在中國能輕而易舉「徹底摧毀整個行業」。

中美緊張關係短時間難化解，北京大學國際發展研究院名譽院長林毅夫指，到2050年「美國會心悅誠服」，因約30年後中國東部沿海地區的人均國內生產總值(GDP)水平將跟美國相若，全國經濟規模更是美國的兩倍，產業技術再無差距，而美國會失去對中國「卡脖子」的空間。

近日內地官媒直斥網絡遊戲為「精神鴉片」後「自我修正」，本以為官方立場有所改變。

然而，官媒周四(5日)發表題為《共同維護遊戲產業健康發展》的評論，提及遊戲產業發展壯大是因為中國長期鼓勵並給予補貼，其作為軟件服務業享受稅收優惠「也受到詬病」，既然發展起來並有相對優勢時，政府就沒有必要繼續扶持，不如把資金用在民生急需。遊戲業在稅收上應向傳統行業「適度看齊」，預告業者要對此「做好心理準備」。

可是由於騰訊頻頻踩中監管地雷，其股價已從今年高位跌逾四成。步步高創始人、以價值投資理念被稱為「中國巴菲特」的段永平事隔3年再出手「撈底」，揚言已買入部分騰訊的美國預託證券(ADR)，「再跌再多買些」。騰訊ADR周四早段報450.63元，較香港收市價高11.63元。