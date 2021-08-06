美股道指收漲271點　標指納指齊創新高

美國前周持續申領失業救濟人數大減至293萬人，為去年3月以來新低，反映經濟復甦前景樂觀，刺激美國股市周四(5日)上漲。道指收報35,064點，升271點或0.78%；標指收報4,429點，升26點或0.6%，創收市新高；納指收報14,895點，升114點或0.78%，亦創收市新高。

雖然美股處於紀錄高位，但近日聯儲局官員頻頻放鷹，花旗更預言年底前美股將會調整10%，而且最快在9月就會開始下跌。

花旗此前已將美股的評級從增持下調至中性，該行首席美股策略師Tobias Levkovich接受外媒訪問時表示，目前市場上有四大跌市催化劑，包括聯儲局即將討論縮減量化寬鬆、通脹升溫、企業面臨的盈利壓力及潛在的企業稅上調措施，這些因素均可能於9月一起引發市場轉向。

不過，美企業績做好，對市場信心有支持。據FactSet的最新數據，88%公布業績的標指成分股的每股收益高於華爾街預期，預期盈利增長率正朝著85.1%的方向發展，這將是自2009年第四季度以來的最大漲幅。

瑞信首席美國股票策略師Jonathan Golub表示，市場上漲背後的近期力量，是異常強勁的收益報告，而且這種強勁有望繼續保持到年底和明年。

個股方面，召車應用程式Uber公布截至6月底止季度業績，期內收入為39.29億美元，按年升105.38%；淨利潤為11.44億美元，按年由虧轉盈，惟這主要受到滴滴出行上市帶來的未變現投資收益約14億美元所帶動。若撇除投資公平值變動，上季經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)為虧損5.09億美元，高於市場預期虧損3.22億美元。Uber股價全日升3.01%，收報43.07美元。

曾獲企業家馬斯克點名盛讚的電商平台Etsy上季收入增長顯著放緩，期內收入按年升23.4%至5.28億美元，但增速遠低於今年首季的1.32倍。公司更估計本季收入繼續放緩，按年增速中位數只得13.5%，其股價急挫9.74%，收報182.41美元。

成功研發新冠疫苗的生科公司Moderna上季收入達41.97億美元，純利27.8億美元，而去年同期則未有產品銷售收入，其股價全日微跌0.67%。

串流媒體技術公司Roku、數碼營銷及廣告投放平台The Trade Desk放榜後股價齊挫，分別跌4.01%及3.54%。這兩家企業與金融科技公司Square、Tinder母公司Match Group、軟件企業Alteryx合稱為「SMART」，被視為美國5大科技巨擘「FAANG」之後的第二梯隊。