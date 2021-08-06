致富：移民前做好保險規劃

過去一年有不少港人計劃移居海外，但移民並非旅行，事前需要在財務上作出悉心安排。其中，移民前做好保單檢視和整合不容忽視。

致富財富管理部總經理張德明表示，保險是資產配置其中一個重要組成部分，在移民前除了要考慮是否賣掉物業、股票等資產，思考保留還是終止香港的保單同樣重要。

他建議大家第一步是不要急於取消任何正在生效的保單，以免失去保障，特別是醫療保險更不宜貿貿然取消，因重新投保往往涉及醫療核保。隨着年齡漸長，身體狀況有機會轉差，保險公司有可能因此拒保或修訂保障條款。唯一可考慮退保的情況，是你極之需要一筆款項作移民籌劃之用，而取消保單後所得到的資金可解決這燃眉之急。

下一步，大家可把自己和家人持有的保單整理和分類。一般而言，保險可分為人壽、醫療、危疾、意外、投資儲蓄等不同種類。要留意大家當初購買這些保險時，保險公司和理財顧問會以香港的生活指數來釐定保障額，但當移居海外後，相關保障額可能變得不足。因此，大家要先評估移居地的生活水平和預計開支情況。

至於比較保障額是否足夠後的處理方法，下期繼續探討。