龔成：想致富？先學識擺脫窮人的思考方式…

人之所以貧窮，不是他的能力有問題，而是他的思維有問題。若果一直以窮人的方式思考，就會不斷作出窮人所做的行動，最終產生一直貧窮這結果。

● 人們不知真相

大部分人不知道窮人思維與有錢人思維的分別，因為他們不知道世上竟然有另一套思維，一般人根本沒有機會接觸到有錢人思維，他們所接觸的思維，所受的教育，都是由老師、父母、朋輩所教導，而這些人大多不是有錢人，因此大部分人成長時所形成的思維，都是窮人思維。

若然你想過平凡的生活，那可以一直用窮人的方式去思考。若然你想與父母有相同的結果，就可繼續用他們的思考模式，不同的生活方式沒有對錯。若你真心滿足現狀，那當然沒有改變的必要，但若然你想有不一樣的生活，你想提升生活質素，你從心底裏渴望過另一種生活，那就要從根本去改變，即是改變一直以來的思維模式，不要以窮人的方式思考。

無論是家長還是學校，都要求我們要標準化，不希望我們突出自己，不想我們成為異類，所學的是一式一樣的事物，學生所作答的要是標準答案，這種規範化的教學，令學生成為社會所認為的「正常人」。

● 要主動找財務知識

若果大家有接觸過致富思維，都知道要致富就不要行舊路，不要與一般人一樣的思考，往往要用上突破思維。無論是做生意還是其他賺大錢的方法，往往都是用出奇制勝的方法，而更是沒有所謂的標準答案，因此學校所教導的模式，絕對不能助我們致富，因這是一套窮人思維。

若然我們要賺大錢，要致富，就要從思維開始改變，不要以窮人的方式思考，只有在這個前提下，才會有創新的思維，做出與其他人不同的賺錢方法，這才有賺大錢的可能。

另外，學校的所有學科，都只教學生成為僱員的知識技巧，而沒有教導過致富的技巧，這是典型的窮人思維。大家試想想，有多少個僱員能夠致富，這可說是少之又少，無論是做生意還是投資，要憑這賺大錢都不是運用學校你教授的。

可能你會問，這只是教人做僱員，雖不是有錢，但都不一定是貧窮，為何要歸類你窮人思維？若果用另一種表達方式表述，就是生活質素愈來愈差，而在感受上，作為僱員其實是愈來愈窮。

這其實是財富分配的問題，僱主與僱員所擁有的財富，以及資產擁有者與沒有資產者的狀態對比，會發現情況愈來愈惡化，財富的分布愈來愈不平均。在過往，作為一個僱員安分守己，都有一定的生活，而現在作為相同的僱員，生活質素卻大不如前，而這情況只會愈來愈差，作為僱員只會愈來愈貧窮。

大家有同感嗎？

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)