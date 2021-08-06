道指升271點　紐油跌穿70美元

●美匯指數報92.24；港匯見7.7763；離岸人民幣(CNH)報6.4612；美元兌日圓處109.76；歐元企1.1834，英鎊處1.3927。金價報1,805美元。布油報71.2美元，紐油見69.05美元。比特幣升上4.08萬美元水平。道指期貨偏軟。

-美股繼續強勢？高盛：料標指年底前再升7%

●美國國會預算辦公室(CBO)最新估計，在國會即將獲得兩黨通過的基礎設施法案，將使美國聯邦赤字在10年內增加2,560億美元。

●美參議員也「放鷹」！曼希敦促聯儲局立即縮減資產購買。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.4萬人，至38.5萬人，略高於預期；惟截至前周止持續申領人數大減33.9萬人，至293萬人，為去年3月以來新低。

●港股ADR指數收報26,304點，升99點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報26,249點，升124點，高水44點，成交10,908張。

●紐約9月期油收報每桶69.09美元，跌94美仙或1.38%；布蘭特9月期油收報每桶71.29美元，跌91美仙或1.29%。

●紐約12月期金收報每安士1,808.9美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,120點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報6,781點，升34點或0.52%；德國DAX指數收報15,744點，升52點或0.33%。

●正推進「回A」上市的中國電信公布，已經完成發行的初步詢價工作，確定發行價格為每股4.53元人民幣，對應的2020年攤薄後市盈率為20.18倍。

●外國傳媒報道，自中國到美國的貨櫃運費再創新高價，每40英呎貨櫃運費已突破2萬美元(約15.6萬港元)。

●英倫銀行公布議息結果，維持政策利率0.1厘不變。

●疫情再升溫，拖累英國7月汽車銷量創23年新低。

●劉長樂執掌末期！鳳凰衛視半年或蝕3億元。

●內地官媒︰警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養。