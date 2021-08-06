鄭州暴雨成災　重創農業和工業　損失恐難計

中國河南鄭州連日暴雨，造成嚴重災情。暴雨不只影響農作物損失，更為汽車業、代工產業帶來重創，其所帶來的損失恐怕難以計算。

根據河南省統計，截至周一(2日)最新災情，已有302人遇難、50人失蹤。隨着救難人員在鄭州及周邊村鎮找到更多罹難者遺體，實際的遇難人數還在增加當中。河南全省共150個縣市區、1,663個鄉鎮，共有1,453.16萬人受災。緊急疏散93.38萬人，轉移安置最多達到147.08萬人。農作物成災面積872萬畝，絶收面積380萬畝，造成直接經濟損失達1,142.69億元人民幣(下同)。

河南經濟主要依賴於農業和工業，近年來糧食產量佔中國糧食總產量約10%。

另外，鄭州也是傳統汽車工業大城，每年約生產50萬輛汽車，約佔宇通客車、海馬汽車及鄭州日產等大型汽車生產商在中國3%的產量。

河南同時也是中國最大豬肉生產區之一，據估計，洪災淹沒了整個河南約1,678個規模較大的農場，超過100萬隻牲畜死亡。農民擔心政府不會補償，甚至有農民決定放棄養豬。市場擔心非洲豬瘟再度爆發，損失恐怕比洪患還要嚴重。

此外，鄭州又被稱為「iPhone城」，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone有一半是在該地製造，但因洪災使許多工廠的供應鏈中斷，街道變成河流，河南各地航班、火車停運，為iPhone生產帶來高度不確定性。