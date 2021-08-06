港股守兩萬六關　騰訊升2%　比亞迪創新高

港股高開58點後隨即倒跌逾200點，惟逼近兩萬六關有支持，暫跌幅收窄至不足50點。國企指數跌30點；科技指數靠穩，主板成交近500億港元。

大型科網股表現反覆，美團倒跌1%；阿里巴巴、京東集團及小米集團回穩，暫升0.1%至0.5%；騰訊升2.1%。快手跌幅擴至超過1成，創78.6元新低。

比亞迪股份曾飆8.9%，創295元新高，暫升幅收窄至約5%。其他重磅藍籌窄幅上落，中國平安跌逾1%表現較差；友邦保險、建設銀行及中國移動跌0.3%至0.5%。香港交易所升1.2%；滙豐控股升0.3%。

配方奶粉成內地新一個打壓對象，中國飛鶴挫8.5%；澳優跌5.2%；優然牧業及中國聖牧跌逾3%；H&H國際跌1%。

【09:20】港股開市靠穩 美團飆逾4% 快手再創新低

承接美股升勢，港股開市靠穩。恒生指數升58點，報26,262點。國企指數高開9點，報9,305點；科技指數升39點，報6,755點。

大型科網股個別發展，美團升4.3%支撐大市；騰訊升1.3%；阿里巴巴，京東集團及小米集團偏軟，開市齊跌約0.2%。昨日急瀉的快手再跌6.1%，創83.6港元上市新低。

電動車板塊繼續有追捧，比亞迪股份高開4.3%，獨及282.4元的歷史高位；贛鋒鋰業升3.5%，報175元。恒大汽車升3.9%；吉利汽車升0.3%。