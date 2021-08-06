全球7月製造業PMI連跌兩個月　經濟復甦速度放緩

中國物流與採購聯合會公布，7月份全球製造業採購經理指數(PMI)按月回落0.5個百分點，至56.3，連跌兩個月。

分區域看，受疫情和國內騷亂雙重影響，南非製造業PMI按月大幅回落4.1個百分點，至47.5，導致非洲製造業PMI按月降幅明顯。歐洲、美洲製造業PMI均連續兩個月小幅回落，分別跌0.7及0.8個百分點，至60.7及58.6。亞洲製造業PMI與上月持平，報51.2。

綜合指數變化，全球製造業採購經理指數保持在56%以上，顯示全球經濟仍保持復甦趨勢，但指數連續兩個月回落，表明全球經濟復甦有持續放緩的勢頭。

變異新冠肺炎疫情的傳播使全球經濟復甦之路變得愈來愈複雜。全球經濟復甦趨勢雖沒有明顯改變，但疫情帶來的不確定影響以及長期寬鬆政策帶來的負面影響，隨時都可能影響經濟復甦進程。各國疫苗接種的程度、防疫政策的力度和扶持政策的效果左右了各國經濟復甦程度。預計下半年經濟將保持復甦趨勢，但增速可能放緩。

面對疫情給經濟持續帶來的不確定性，合作抗疫和合作共贏是保持世界經濟穩定復甦的重要保障，也已經成為國際社會愈來愈廣泛的共識。俄羅斯、巴西、墨西哥、捷克等一些國家通過加息來化解日趨升溫的通脹壓力，但美國、日本和歐洲的一些發達國家仍保持原有的寬鬆政策，這意味着全球貨幣政策整體寬鬆態勢沒有根本改變，全球通脹壓力將繼續存在。