陳政深：港股動力有限　騰訊仍未脫險

隔晚美股做好，標指及納指創收市新高。艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，美股強勢，主要由於美企業績，以及息口預期仍偏向溫和所帶動。反觀，港股無論在技術上或基本因素上，均未見明顯動力。市場憂慮內地監管風波未完，大型科技股受壓。另外，內地疫情有擴散迹象，或拖慢經濟復甦步伐。走勢上，恒指早前一度跌穿25,000點水平現反彈，但升至26,800點有明顯阻力，暫未宜過分進取，預期指數短期上落區間在25,600至26,800點。