陳政深：港股動力有限 騰訊仍未脫險
2021年08月06日 10:42
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隔晚美股做好，標指及納指創收市新高。艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，美股強勢，主要由於美企業績，以及息口預期仍偏向溫和所帶動。反觀，港股無論在技術上或基本因素上，均未見明顯動力。市場憂慮內地監管風波未完，大型科技股受壓。另外，內地疫情有擴散迹象，或拖慢經濟復甦步伐。走勢上，恒指早前一度跌穿25,000點水平現反彈，但升至26,800點有明顯阻力，暫未宜過分進取，預期指數短期上落區間在25,600至26,800點。
騰訊控股(00700)周五(6日)逆市反彈，陳認為其股價仍未喘穩。雖然現價估值亦處於合理水平，有著名投資者有撈底動作，微信亦恢復新用戶註冊。不過，市場仍然憂慮內地對遊戲行業的監管，或會衝擊騰訊以往高增長的遊戲業務，股價短期沽壓未除，料有機會繼續向下尋找支持，甚至下試400港元水平，而上方10天線約461元水平阻力不輕，20天線約500元阻力將更大。
中芯國際(00981)上季純利按年大升3.98倍，陳政深認為其業績有驚喜，尤其毛利率有所提升，管理層亦上調2021全年業績指引，未來值得看高一線，而其股價已突破早前阻力約27至29元水平。不過，他同時指出，中芯仍屬於受制裁股份，業務上或有阻滯，有機會限制股價升勢，料升至30元水平有獲利盤出現，短期或需先行在該水平整固，值博率有限。