【高盛推介】騰訊逆市反彈　留意新上市牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(4日)跌約3.9%，跌幅較大市深。周五(6日)早段則反彈，高開約1.3%後曾重上450港元水平。

有內地官媒發表文章，當中指及遊戲業應承擔更多的社會責任，提及遊戲業稅收。騰訊已恢復內地微信新用戶註冊，公司上周因進行技術升級以符合相關法律法規而暫停新用戶注冊。另外，內地著名投資者出手撈底。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金積極趁低部署好倉，錄得約8,080萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約5,910萬及2,160萬元，並見周四流入牛證的資金較集中在420元以上收回價的貼牛。

淡倉方面，則見認沽證於周三(4日)及周四共錄得約2,820萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。熊證於周四則繼續獲資金流入，有約120萬元，並較集中在485元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見北水於周四再度轉向沽出騰訊，錄得約17.6億元資金淨賣出。

騰訊牛證55663，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率17.7倍，新上市貼牛。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿7.5倍，行使價450至550元間、3個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高之一。

騰訊熊證55677，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，新上市。

騰訊熊證53293，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，近50元收回距離遠熊。

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