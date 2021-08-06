【瑞通推介】恒指險守兩萬六　資金即市開牛多

瑞通認股證牛熊證銷售部：受企業業績和就業數據帶動，道指隔晚收報35,064點，升271點或0.8%。納指創收市新高

恒指周四(5日)收跌221點或0.8%，報26,204點。周五(6日)早段曾再跌近200點，險守26,000點，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾420萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

官媒文章指應加強母乳代用品營銷規範，乳業股周五早段全線向下，其中蒙牛最多挫近6%，低見42.3元，其後跌幅縮至約3%。

快手周四下瀉15.3%收89.1元，盤中低見88.7元創歷史新低，14日RSI續處超賣水平。快手上市滿6個月，主要股東及基石投資者禁售期周四開始解禁。此外，快手已決定將其影片分享應用Zynn退市，並於今月20日停止服務，公司稱此舉是正常的業務調整，但投資者再度擔心中國政府可能收緊對短影片平台運營商的限制措施。快手股價周五早段繼續尋底，曾再挫近12%，低見78.6元，其後於80元關口徘徊。周四有約1,600萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾120萬元淨流出。

中芯國際周四錄逾8.7億元北水在績前淨買入，是淨買入最多港股。股份逆市收升3.9%，報27.9元。中芯公布上季銷售收入13.44億美元，按年增加43%；純利6.88億美元，按年增加近4倍。公司同時提供指引，第3季銷售收入按季增長2至4%，毛利率預期在32至34%之間，全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到約30%。股份周五早段最多飆逾一成，高見30.8元，創今年1月以來高，其後升幅稍收窄。輪證資金流方面，周四分別有近190萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車連升6個交易日後，周四先升後回，高見28.75元的2月以來高位，全日倒跌0.5%收市，報28.05元。周五早段於28元水平好淡爭持。周四有約6.8億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，約70萬元淨流出其好倉，淡倉亦有逾200萬元淨流出。

中國移動周四全日受制於50元關，收報49.45元，回落0.7%，結束3連升走勢。公司將於下周四(12日)公布中期業績。另據報中移有份成立的5G消息聯合實驗室計劃推出首款5G消息終端認證。股份周五早段在49元邊整固。周四有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

瑞聲科技周三(4日)急升過後，周四回吐3%，收48.4元，失20天線，走勢較另一手機設備股舜宇光學落後。瑞聲周五早段先升後回，暫守48元。周四有逾420萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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