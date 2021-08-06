【高盛推介】資金留意手機設備股　可吼舜宇瑞聲購證

高盛(亞洲)有限責任公司：早前有調查機構發表報告，指內地次季智能手機出貨量下跌17%至7,490萬台，當中出貨逾1,000萬台的廠商由五家縮減至三家。此外，近日有報道指美國蘋果公司(Apple Inc.)，正尋求更多中國供應商生產其新款iPhone。

雖見舜宇光學周四(5日)曾高見259.4元，創上市新高，但收市跌約1%。周五(6日)早段繼續下跌，低見236.2元。

瑞聲科技周四跌約3%，周五早段高見後49.2元後升幅收窄，並於現時見下跌。

觀察個股輪證資金流向，可見近期舜宇牛證獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約250萬元，集中在195至205元收回區域的產品。而熊證於周四亦獲資金繼續流入，並集中在265至270元收回區域的產品。

瑞聲方面，則見認購證於周四獲資金轉向流入，有約390萬元。

舜光購證23414，行使價290元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.9倍，熱門、低街貨。

舜光購證20458，行使價269.08元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、行使價245至270元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

舜光牛證54105，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

瑞聲購17915，行使價58.93元，2022年2月23日到期，實際槓桿4.9倍，熱門、中期。

瑞聲購19669，行使價62.88元，2021年11月30日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。

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