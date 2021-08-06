「末日博士」魯比尼警告：拜登倣效特朗普　終釀滯脹…

著名經濟學家「末日博士」魯比尼(Nouruel Roubini)最新撰文指出，拜登已就職半年，經濟政策延續特朗普政府的大方向，帶有濃厚的新民粹主義色彩，並造成巨大的債務增長，終將釀成停滯性通脹。

魯比尼指出，從克林頓、小布殊到奧巴馬，其經濟政策本質上都是新自由主義。惟特朗普執政，開始向新民粹主義、民族主義方向轉變，到了拜登時代，這些轉向終於徹底成型。

拜登保留特朗普政府針對許多貿易夥伴設立的關稅政策，而且為了讓製造業返美，推出更加嚴格的「購買美國貨」的行政命令。

此外，雖然拜登並未像特朗普公開強烈要求弱勢美元，也沒有恫嚇聯儲局為自己政策創造出的巨額預算赤字埋單，但是拜登政府所實施的種種政策，同樣需要與聯儲局更加密切合作，造成實質上已經進入永久性債務。在這樣的情況下，如果通脹僅小幅上揚，聯儲局就將選擇「善意忽略」，否則就必須收緊貨幣政策來抗通脹，而後者必然導致市場崩盤和嚴重衰退。

此外，美國正經歷巨大財政預算與經常帳的「雙赤字」，拜登政府其實已經放棄尋求強勢美元。雖然拜登不像特朗普那樣公開鼓吹弱勢美元的「好處」，但是拜登其實非常樂於看到美元貶值，因為可以幫助重塑美國的競爭力，以及降低不斷猛增的貿易赤字。為了扭轉財富不均日益嚴重的問題，拜登進行財富大規模直接轉移的政策，減輕勞動者、失業者以及低收入族群的稅務負擔，這一政策其實同樣開始於特朗普時代。

特朗普為了對抗疫情衝擊，任內分別簽署2萬億與9,000億美元的刺激法案；拜登上任後又通過1.9萬億美元的振興計劃，目前還在醞釀其他計劃，總規模可能達到4萬億美元。故拜登任內大概會如特朗普任內一樣，龐大的財政赤字將再次主要由舉債來支撐，聯儲局被迫訴諸長期的貨幣化操作來解決。

魯比尼認為，美國經濟政策的鐘擺從新自由主義擺向新民粹主義的方向，其實是不可避免的事情，但也造成特定的風險。大規模的債務，意味着聯儲局將墮入債務陷阱，而去全球化、移民限制、網絡攻擊、氣候變化以及新冠病毒疫情等因素，都會對供應鏈造成嚴重衝擊，美國經濟的處境將變得非常脆弱。

他強調，寬鬆的財政與貨幣政策，也許可以幫助提升勞動者對GDP的貢獻，但是長期角度看來，卻可能導致通脹，甚至是滯脹。如果旨在減輕貧富不均的政策，最終導致債務難控的增長，那就將為他在6月時曾警告的停滯脹埋下伏筆。