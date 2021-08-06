「股神」巴菲特1年大賺156億全靠呢隻股...

外媒報道，「股神」巴菲特旗下巴郡在過去1年透過洗腎血液透析服務公司「DaVita」的持股，大賺約20億美元(約156億港元)。

來自1份監管文件顯示，巴郡持有DaVita的3,610萬股或34.4%股份，以DaVita周三(4日)以134美元創新高收市，其持股價值已升至48億美元，較1年前近30億美元累漲60%，而DaVita或已成為巴郡10大普通股投資之一，因截至2020年底，其首15名持股中，有7家公司持股價值低於41億美元。

資料顯示，巴郡在2011年底首次投資於DaVita，並在2014年將股份增到3,860萬股，直到去年才首度削減至近6%的持股量。

不過，值得注意的是DaVita與美國腎臟基金會(AKF)之間存在爭議。因DaVita是美國腎臟基金會的最大捐助者之一，引來對沖基金Kynikos Associates聯合創始人James Chanos

等批評，指責DaVita將患者從聯邦醫療保險轉移到商業保險，這對DaVita來說是有利可圖，也構成其大部分利潤，而加州保險部去年已對DaVita與美國腎臟基金會的關係進行調查。