晶片缺貨問題未解決　整體訂單交貨期延後日子再創新高

外媒報道，歐美政府此前積極協調全球車用晶片缺貨問題，近期傳統汽車行業缺貨情況已有緩解迹象，但如蘋果公司(Apple Inc.)等企業卻出現晶片不夠用，顯示晶片缺貨問題根本未解決。

券商Susquehanna研究指出，4月全球晶片由廠商下單訂購至拿到貨的時間，已延長至17周，創2017年開始追蹤以來的最長紀錄，故形容晶片供應已進入危險區(danger zone)，並警告缺貨問題未解決，會令買家囤積晶片存貨或雙重下單，致供應問題更為嚴重。

到5月報告又指，整體交貨期進一步延長至18周再創新高，較2018年上一次延期最嚴重時仍多出逾4周時間。其中，以電源管理晶片交貨延後問題較嚴重，因為5月延後交貨時間增加約14日至25.6周。所謂電源管理晶片，是由智能手機到其他機械設備均會使用。

英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger曾稱，全球晶片缺貨危機最惡劣時機仍未到，預期下半年缺貨問題將更惡化，相信要花1至2年時間才能令供應情況回復正常。他表示，各項產品的需求龐大、新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，以及中美關係惡化等，均成為全球晶片大缺貨的原因。他強調，必須令中美關係「正常化」才能解決問題。

他表示，集團目前有逾100間企業期望英特爾生產自家設計的晶片，並已表示將會為高通及亞馬遜生產晶片，現時全球晶圓代工的市場規模逾1,000億美元，公司願意花費數百億美元投入晶圓生產。