【一文睇晒】哪些行業被內地官媒點名　投資如何避凶？

內地加強各行業整頓，旨在增強經濟實力抗衡美國，惟監管大錘橫掃各板塊下，市場有如風聲鶴唳，股民一不小心隨時「中伏」。《東網》整理近期受內地官媒「關顧」的行業，助投資者趨吉避凶：

●配方奶粉

內地官媒報道，多名專家在研討會上表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。

●網絡視頻

●生長激素

新華社報道稱，近年來醫學上主要用於治療矮小癥的「生長激素」有被濫用的苗頭，這種隨意擴大生長激素應用會帶來嚴重健康隱患，呼籲規範生長激素使用。生產生長激素的A股長春高新周四(5日)跌停，公司回應稱嚴格按照法律法規要求生產經營，生長激素屬於處方藥，相關產品均銷售至符合要求的醫療機構。

●電子煙

新華社又指，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。

●白酒

科技部8月4日刊文重提癌症與飲酒有關的研究結論。文章稱，2020年加拿大有7,000例新癌症病例和較重的飲酒模式有關。作為A股股王的貴州茅台周四跌穿1,700元人民幣，本周連跌4日，創去年10月底以來新低。

●遊戲

內地《經濟參考報》8月3日(周二)發布題為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章，為市場投下震撼彈！文章指出網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，業內人士提醒及早合理規範。雖然文章官網鏈接一度被刪除，晚間在刪除「精神鴉片」的表述後重新上線，但對相關行業已經構成衝擊。

●教育

分析認為，中國政策主線的轉型趨勢愈發清晰，涉及民生和社會發展、利潤率高企的行業都有潛在被規範和整頓的風險。儘管部分行業尚沒有監管政策宣布跟進，但媒體的批評足以給投資者敲響警鐘，調整布局。