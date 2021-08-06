【一文睇晒】哪些行業被內地官媒點名 投資如何避凶？
2021年08月06日 15:07
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內地加強各行業整頓，旨在增強經濟實力抗衡美國，惟監管大錘橫掃各板塊下，市場有如風聲鶴唳，股民一不小心隨時「中伏」。《東網》整理近期受內地官媒「關顧」的行業，助投資者趨吉避凶：
●配方奶粉
內地官媒報道，多名專家在研討會上表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。
●網絡視頻
內地《經濟日報》發表評論稱，短視頻平台營運企業如偏私於「流量為王」，勢必會出現一批低質、低俗、低智直播帳號。平台需回歸正確價值取向，構建更科學合理的推薦機制及算法。短視頻第一股快手(01024)周五最多下跌11%，續創上市以來新低。
●生長激素
新華社報道稱，近年來醫學上主要用於治療矮小癥的「生長激素」有被濫用的苗頭，這種隨意擴大生長激素應用會帶來嚴重健康隱患，呼籲規範生長激素使用。生產生長激素的A股長春高新周四(5日)跌停，公司回應稱嚴格按照法律法規要求生產經營，生長激素屬於處方藥，相關產品均銷售至符合要求的醫療機構。
●電子煙
新華社又指，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。
電子煙生產商股思摩爾國際(06969)周四在香港最多跌7.8%。事實上，內地對規範電子煙市場已有明確政策意向，中國工信部3月稱，擬修改煙草專賣法實施條例，將電子煙參照卷煙進行監管。
●白酒
科技部8月4日刊文重提癌症與飲酒有關的研究結論。文章稱，2020年加拿大有7,000例新癌症病例和較重的飲酒模式有關。作為A股股王的貴州茅台周四跌穿1,700元人民幣，本周連跌4日，創去年10月底以來新低。
●遊戲
內地《經濟參考報》8月3日(周二)發布題為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章，為市場投下震撼彈！文章指出網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，業內人士提醒及早合理規範。雖然文章官網鏈接一度被刪除，晚間在刪除「精神鴉片」的表述後重新上線，但對相關行業已經構成衝擊。
騰訊控股(00700)、網易(09999)兩大遊戲巨頭當日最多跌幅均超過10%，全周計算分別跌5%及12%。及後《證券時報》評論文章稱，遊戲作為軟件服務業享受稅收優惠受到詬病，在稅收上應該向傳統行業適度看齊。
●教育
內地早前發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，內地教育服務供應商股價暴挫，其中新東方(09901)至今在16元附近徘徊，較5月中香港上市水平約115元蒸發86%。
分析認為，中國政策主線的轉型趨勢愈發清晰，涉及民生和社會發展、利潤率高企的行業都有潛在被規範和整頓的風險。儘管部分行業尚沒有監管政策宣布跟進，但媒體的批評足以給投資者敲響警鐘，調整布局。