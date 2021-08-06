小米6月擊敗三星Apple　奪全球智能手機銷量冠席

外電報道，Counterpoint報告顯示，小米6月的全球銷量月增26%，佔比達17.1%；三星、Apple同期銷量佔比分別為15.7%和14.3%。至於整個第二季，小米是全球出貨量第2大的手機商，僅次於三星。

不過，分析指這趨勢可能是暫時的，因為越南疫情激增可能擾亂三星6月的產量。三星第二季財報會議亦指出，由於越南防疫封鎖，於當地的生產一度中斷，但預計產量將很快恢復正常。

報道引述Counterpoint研究Tarun Pathak指，小米從華為衰落後一直在填補缺口，在中國、歐洲、中東、非洲等華為先前佔優的市場裏擴張。機構Strategy Analytics的研究亦發現，小米Q2是歐洲最大的手機品牌，市佔約25%；同時也是全球手機銷量增長最快的印度最暢銷手機品牌。

高階市場目前仍是三星和Apple主導，雖然小米主力機型為中低階手機，但也有進軍高階市場的意圖，今年推出了起跳價為5,999元人民幣的小米11 Ultra和起跳價9,999元人民幣的首款摺疊式手機。