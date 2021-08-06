二手樓價指數創歷史次高　新界西破頂

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL錄190.10點，為歷史次高，按周升0.70%。

新界西CCL_Mass率先升穿自己的歷史高位，創下歷史新高，較早前高位高出0.37%。新界西樓價破頂，同時帶動CCL(中小型單位)及CCL_Mass創下自己的歷史新高，分別較早前的高位高出0.13%及0.62%。而CCL(大型單位)距離自己歷史高位相差1.88%，拖累整體樓價CCL今周未能破頂，CCL最新錄190.10點，但仍為歷史次高，距離190.48點歷史高位僅相差0.20%。

新界西CCL_Mass最新錄177.64點，按周升0.50%，連升2周共3.47%，創歷史新高，是四區中首個重返自己歷史高位的分區指數。新界東樓價亦發力向上，新界東CCL_Mass錄206.28點，創150周新高，按周升1.13%，連升4周共3.47%。港島CCL_Mass錄196.43點，按周升0.44%，連升2周共1.32%。九龍CCL_Mass錄186.11點，按周升0.77%，連升2周共1.18%。現時新界東、港島及九龍樓價分別較自己的歷史高位相差1.21%、1.41%及1.37%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.86點，為歷史新高，按周升0.68%。CCL(中小型單位)報190.44點，創歷史新高，按周升0.62%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.72%、1.96%及1.80%。CCL(大型單位)報188.31點，創106周新高，按周升1.15%，連升4周共2.11%。

早前CCL連續4周持續一升一跌，於186點到188點之間窄幅爭持，CCL_Mass於189點到191點爭持，CCL(中小型單位)於187點到189點爭持，CCL(大型單位)亦於185點企穩。今周CCL八大指數齊升兩周，是2019年3月後首次出現，顯示樓價有跡象擺脫破頂前的爭持，蓄勢衝頂，各自指數先後挑戰歷史新高。今周三個樓價指數成功創新高，未來幾周可能陸續有其他指數破頂，又或破頂後回軟，CCL走勢將進入關鍵局面。