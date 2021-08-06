比特幣企穩4萬美元 道期偏軟
2021年08月06日 16:14
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美匯指數報92.34；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.4655；美元兌日圓報109.71；歐元企1.1824，英鎊處1.3922。金價報1,801美元。油價向好，布油報71.6美元，紐油報69.38美元。比特幣企4.07萬美元。道指期貨跌26點。
●市後關注點
-20:30 美國7月非農業職位增長
-20:30 美國7月失業率
●港股好淡爭持，恒生指數收報26,179點，跌25點。國企指數收報9,273點，跌22點，主板成交1,480億港元。大型科網股個別發展，騰訊升3.3%支撐大市。
-傳阿里示警稅負將加重，或不被政府視為「重點軟件企業」。
●滬綜指收跌8點，本周累升1.7%。 https://bit.ly/3fB3S8u
●中國經濟：
-中國監管層醞釀由律師撰寫招股書，業界認為難落實。
-內地促進生豬產業發展，自給率保持約95%。
-發改委：部署各地做好民生商品保供穩價工作。
●澳洲央行：疫情爆發意味第3季經濟可能放緩。
●內地10部門聯合打擊新聞敲詐和假新聞。
●亞馬遜延長在家工作安排至明年初。
●瑞銀料油價下半年上望80美元。
●疫情肆虐全球，專家：股市有回落風險，日本恐最傷。
●36美商業團體致函華府，促重啟美中談判及削進口關稅。
●TikTok應用程式全球下載量力壓Facebook稱冠。
●拜登搞電動車趨勢峰會，Tesla未被邀請。
●小米葡萄牙商店開始接受虛擬貨幣支付。
●華為晶片短缺，傳擬出售伺服器業務。
●港交所前總裁李小加警告：中國科企巨頭不應自視過高…