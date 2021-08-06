比特幣企穩4萬美元　道期偏軟

美匯指數報92.34；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.4655；美元兌日圓報109.71；歐元企1.1824，英鎊處1.3922。金價報1,801美元。油價向好，布油報71.6美元，紐油報69.38美元。比特幣企4.07萬美元。道指期貨跌26點。

●市後關注點

-20:30 美國7月非農業職位增長

-20:30 美國7月失業率

●港股好淡爭持，恒生指數收報26,179點，跌25點。國企指數收報9,273點，跌22點，主板成交1,480億港元。大型科網股個別發展，騰訊升3.3%支撐大市。

-傳阿里示警稅負將加重，或不被政府視為「重點軟件企業」。

●中國經濟：

-中國監管層醞釀由律師撰寫招股書，業界認為難落實。

-內地促進生豬產業發展，自給率保持約95%。

-發改委：部署各地做好民生商品保供穩價工作。

●澳洲央行：疫情爆發意味第3季經濟可能放緩。

●內地10部門聯合打擊新聞敲詐和假新聞。

●亞馬遜延長在家工作安排至明年初。

●瑞銀料油價下半年上望80美元。

●疫情肆虐全球，專家：股市有回落風險，日本恐最傷。

●36美商業團體致函華府，促重啟美中談判及削進口關稅。

●TikTok應用程式全球下載量力壓Facebook稱冠。

●拜登搞電動車趨勢峰會，Tesla未被邀請。

●小米葡萄牙商店開始接受虛擬貨幣支付。

●華為晶片短缺，傳擬出售伺服器業務。

●港交所前總裁李小加警告：中國科企巨頭不應自視過高…