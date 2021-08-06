置富產業：受消費券帶動　旗下商場人流增加20%

她表示，消費券派發後有300億元注入市場，相當於一個月的本地銷售總金額，預計可以帶動旗下商戶生意，料超級市場、街市，單價較高的電器及電子用品更受惠。加上暑假本屬傳統消費旺季，料戲院、親子互動樂園，以及暑期興趣班的需求不俗。因應消費券推出，旗下有6至7成的租戶安裝電子消費付款裝置，當中新安裝佔比為26%。

趙宇表示，時租停車場的收入在6月已重返疫情前水平；至於商場人流上半年接近疫前水平。

她表示，今年起租賃市場開始活躍，陸續有新租戶進駐，主要是食品類、健康、教育等，以至續租率比去年有所下降，但仍維持在7到8成的目標。至於下半年還有約18.4%的租約到期，公司會積極與租戶溝通，冀保留優質租戶。隨下半年市況轉好，疫苗接種見成效，預計續租租金調升率的跌幅進一步收窄或者改善。

截至6月底止半年，置富產業信託可供分派收益按年0.22%至4.9億元。由於市況改善，派息比率由去年同期的90%，回升至100%，每基金單位分派24.96仙，按年增加10.44%。

公司上半年收入9.04億元，按年跌5%，主要由於續租租金調升率錄得負增長及向租戶提供若干租金寬減所致，惟停車場收入增加而抵銷了部分跌幅。