監管陰霾！快手股價4連跌未見底 期權市場預示將再挫20%...
2021年08月06日 17:48
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內地官媒炮轟網絡視頻行業亂象，快手(01024)股份解禁後連日被拋售，周四(5日)創下紀錄最大跌幅，在官方媒體敦促加強互聯網視頻內容監管後，周五(6日)繼續下跌，日內曾挫11.8%，創78.6元新低，收報84.9元，跌4.7%，已連跌4日。不過，期權市場活動顯示，有部分投資者在押注中國直播科技巨頭快手的下跌還未結束。
外媒數據顯示，周五追蹤快手的10隻最熱門期權中，有7隻屬看跌合約，即讓合約買家最低可以在下月底前以65元的價格賣出，此水平意味着較該股周五收市價有近23%下跌空間。
快手2月5日上市，IPO每股價格為115港元，若投資者當時買入快手，持有至今帳面虧損近30%。該公司於上市時曾表示，約有90%的股東面臨禁售期。光大新鴻基駐香港策略師溫傑相信沽壓將持續存在，稱一些早期投資者仍持有快手股份，並等着以更好的價格賣出。換句話說，一旦快手略有反彈，就會有巨大沽壓。
市場普遍看跌快手，外電數據顯示，在禁售期結束前一天，沽空倉位與自由流通股規模之比創下20%紀錄高位。而截至周五下午，快手股票看跌期權的成交量幾乎是看漲期權的2倍，表明了前者更受歡迎，投資者擔心內地整頓行動急於對沖進一步下跌的風險。