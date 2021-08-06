監管陰霾！快手股價4連跌未見底　期權市場預示將再挫20%...

外媒數據顯示，周五追蹤快手的10隻最熱門期權中，有7隻屬看跌合約，即讓合約買家最低可以在下月底前以65元的價格賣出，此水平意味着較該股周五收市價有近23%下跌空間。

快手2月5日上市，IPO每股價格為115港元，若投資者當時買入快手，持有至今帳面虧損近30%。該公司於上市時曾表示，約有90%的股東面臨禁售期。光大新鴻基駐香港策略師溫傑相信沽壓將持續存在，稱一些早期投資者仍持有快手股份，並等着以更好的價格賣出。換句話說，一旦快手略有反彈，就會有巨大沽壓。

市場普遍看跌快手，外電數據顯示，在禁售期結束前一天，沽空倉位與自由流通股規模之比創下20%紀錄高位。而截至周五下午，快手股票看跌期權的成交量幾乎是看漲期權的2倍，表明了前者更受歡迎，投資者擔心內地整頓行動急於對沖進一步下跌的風險。