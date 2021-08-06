內地擬向科企加稅 溫鋼城︰ATM短線難有大反彈
2021年08月06日 19:29
東網電視更多新聞短片
內地監管大手再一次伸向科技產業，最新傳出阿里巴巴(09988)向投資者預警中國政府針對互聯網行業數年來的稅收優惠將開始減少，並稱「ATM」的阿里、騰訊控股(00700)及美團(03690)接連傳出壞消息，到底投資者如何部署？
iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，在官媒「放口風」後，市場周四(5日)已經把稅率增加的因素計入，周五三隻股份的股價反彈，反映市場認為稅率提高幅度合理，三企應該能夠承受。惟目前政策並非特別偏好科技產業，科網股的最大賣點是增長夠快，稅率一旦增加，則限制增長動力。
他相信，目前市場最大憂慮在於互聯網平台的政策以「擠牙膏」方式公布，市場根本「唔知擠到幾時」，或者「罰完未」，所以「ATM」股價短線難以大幅反彈，加上有大量「蟹貨」，料股價繼續區間上落，當中料阿里續在190元水平上落，美團則在200至230元遊走，騰訊則在400至430元見支持。
「ATM」股價周五似乎未受到消息影響，「北水」更分別經港股通淨斥51.18億元及6,213.11萬元，買入騰訊及美團。