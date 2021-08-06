內地擬向科企加稅　溫鋼城︰ATM短線難有大反彈

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，在官媒「放口風」後，市場周四(5日)已經把稅率增加的因素計入，周五三隻股份的股價反彈，反映市場認為稅率提高幅度合理，三企應該能夠承受。惟目前政策並非特別偏好科技產業，科網股的最大賣點是增長夠快，稅率一旦增加，則限制增長動力。

他相信，目前市場最大憂慮在於互聯網平台的政策以「擠牙膏」方式公布，市場根本「唔知擠到幾時」，或者「罰完未」，所以「ATM」股價短線難以大幅反彈，加上有大量「蟹貨」，料股價繼續區間上落，當中料阿里續在190元水平上落，美團則在200至230元遊走，騰訊則在400至430元見支持。

「ATM」股價周五似乎未受到消息影響，「北水」更分別經港股通淨斥51.18億元及6,213.11萬元，買入騰訊及美團。