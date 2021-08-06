聚康山莊兩房戶以672萬元成交 創屋苑同類新高

代理數據反映新界西樓價指數率先破頂，區內近日不乏高價買賣，屯門聚康山莊兩房戶以672萬元成交，創屋苑標準兩房售價新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌南豐新邨4座低層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原叫價約728萬元，議價後減至725萬元成交，呎價約18,542元。

●西半山曉譽高層D室，實用面積約293方呎，一房間隔，以750萬元轉售，呎價約25,597元。原業主於2016年6月以550萬元購入上址，現升值約200萬元。

●北角城市花園13座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,080萬元承接，呎價約19,828元。原業主於2015年10月購入單位作投資用途，當時作價1,400萬元，現轉售帳面獲利680萬元。

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九龍區

●觀塘觀月‧樺峯錄本月首宗成交，屋苑低層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔，外望開揚公園景，業主確定放盤後，立即獲買家以990萬元承接，呎價約17,710元。該盤現時有約12個單位放售，入場價由980萬元起。

●茶果嶺麗港城本月暫錄3宗交投，平均實用呎價升至約16,138元，屋苑22座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以825萬元易手，呎價約15,957元。

●紅磡黃埔花園2期11座高層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以915萬元成交，呎價約19,635元。原業主早於1996年8月以327萬元買入單位，持貨長達25年，現帳面獲利588萬元，升值近1.8倍。

●長沙灣宇晴軒3座低層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價40萬元，以約870萬元成交，呎價約18,831元。

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新界區

●沙田中心海寧大廈中層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，議價後以610萬元易手，呎價約19,677元。原業主於2018年以538萬元入市，持貨3年帳面獲利約72萬元，升值約13.4%。

●馬鞍山翠擁華庭7座高層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以768萬元易手，呎價約15,391元。單位2010年至今升值493萬元，升幅約1.79倍。

●粉嶺牽晴間10座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，以558萬元獲承接，呎價約14,456元。原業主於2014年以366萬元購入單位，持貨7年帳面獲利192萬元，單位升值約52.5%。

●元朗溱柏2座高層E室，實用面積約821方呎，三房連套房間隔，叫價980萬元，減價25萬元，以955萬元成交，呎價約11,632元，屬同類單位歷史次高價，較2017年紀錄960萬元，只低5萬元或約0.5%。

●屯門聚康山莊3座高層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，叫價680萬元，放盤4天速獲上車客洽購，議價至672萬元成交，呎價約15,034元，創屋苑標準兩房單位售價新高。

●屯門時代廣場E座高層1室，實用面積約346方呎，兩房間隔，放盤不足24小時，即減價52萬元，以518萬元成交，呎價約14,971元，稍低於市價。

●東涌映灣園本月暫錄5宗成交，其中1座高層H室成交，實用面積約987方呎，原則三房間隔，享園景及海景，獲用家以1,155萬元承接，呎價約11,702元。