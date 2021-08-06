就業數據強勁　道指升145點

美國就業數據強勁，美股周五早段個別發展，道指升145點，報35,209點；標指升9點，報4,438點；以科技股為主的納指跌17點，報14,877點。

高盛將標指年底目標由4,300點上調至4,700點，意味較現水平仍有逾7%的潛在升幅。該行表示，由於企業大量回購股票及個人現金持有量增加，這兩大勢力將成為股市的動力。不過，由於部分領域仍受到疫情衝擊，投資者應該在長線增長股與短線操作策略之間做好平衡。

該行並將明年標指目標由4,600點上調至4,900點，全年回報率料約為4.3%。

外媒報道，股神巴菲特旗下投資公司巴郡，過去一年靠着洗腎血液透析服務公司DaVita的持股進帳約20億美元。巴郡持有約3610萬股DaVita，市值大約48億美元，較一年前增長約60%。

值得注意的是，對沖基金Kynikos Associates創辦人Jim Chanos曾經在看淡DaVita，並於2019時表示正在做淡該股。

人造肉公司Beyond Meat於截至7月3日止季度收入為1.49億美元，按年升31.8%；惟淨虧損亦由去年同期的1,020萬美元擴大至1965.2萬美元，其股價早段升0.34%。太空旅遊公司維珍銀河上季收入勝預期，股價升4.92%。