ATM一鑊熟！阿里加稅美團罰錢　騰訊或被提訴

最新內媒報道，北京市海淀區人民檢察院公告稱，該院在履行職責中發現，深圳市騰訊計算機系統有限公司的微信產品「青少年模式」不符合《中華人民共和國未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。現發出公告，請擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織在公告發出30日內將有關情況書面反饋本院。

官媒日前才發表評論，提及遊戲業在稅收上應向傳統行業「適度看齊」，更預告業界要對此「做好心理準備」。儘管這與中國支持設立全球最低企業稅有關，但市場亦揣測，由於中美鬥爭是一場持久戰，賺得盤滿缽滿的科技需要進貢銀彈。

沒想到即傳來消息，阿里本周於一場業績後的投資者活動上預警，本季有效稅率將按年抽高12個百分點至20%，而且截至明年3月底止本財年的有效稅率或升至23%至25%，意味要追上內地的標準企業所得稅稅率25%。

儘管據報阿里向投資者指出，一些業務將繼續符合「高新技術企業」資格並享受15%的稅率，但交銀國際估計，一旦阿里失去核心市場包括淘寶和天貓的稅收優惠地位，或將導致阿里本財年的稅收優惠大縮約110億元人民幣。

市場暫時沒有將美團放入關於加稅的討論，但有分析揣測，所謂加稅的背景是中美鬥爭日久下，內地需要儲備更多銀彈。另有消息指，內地監管機構擬以「二選一」濫用市場支配地位為由，對美團處以約10億美元(約78億港元)的罰款，並要其進行整改，罰款安排可能會在未來幾周內公布。阿里從被市監局調查到被罰款大約隔了3個多月，而美團被市監局展開調查則是今年4月底的事。

內地對科技巨頭的監管行動愈演愈烈，香港交易所前行政總裁李小加接受外媒訪問時直言，此乃一個「警鐘」，這些中企必須適應改革步調，「因為你不能理所當然的認為，當公司權力足夠大時，就沒人能夠動搖」。惟長遠而言，內地的監管打擊不會對香港市場造成打擊，內地只是在資本市場發展日新月異之際探索適合的監管制度。

阿里、騰訊及美團股價周五似乎未受到消息影響，分別升0.51、3.32及1.23%，「北水」更經港股通分別淨買入騰訊51.18億元及美團6,213.11萬元。3企的美國預託證券（ADR）周五早段個別發展，但折合港元後，較香港收市價的升跌幅都不夠1%。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，市場已把稅率增加的因素計入，「ATM」股價周五反彈，反映市場認為稅率提高幅度合理，3企應能承受。

不過，他直言，目前市場最大憂慮在於針對互聯網平台的監管政策以「擠牙膏」方式公布，市場根本「唔知擠到幾時」，或者「罰完未」，所以「ATM」股價短線難大幅反彈，加上市場有大量「蟹貨」，料股價繼續區間上落。