北京海淀檢察院擬對騰訊提民事公益訴訟

內媒引述微信回應稱，悉聞北京市海淀區人民檢察院有關微信產品「青少年模式」相關公告的報道，將認真自檢自查微信青少年模式的功能，並且虛心接受用戶建議以及誠懇應對民事公益訴訟。集團很重視青少年的健康成長，微信將積極承擔起保護和引導青少年的社會責任。

2020年10月，響應主管部門的倡議，微信主動上線了青少年模式，並一直在持續完善其能力。目前開啟後，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程序等產品的開放範圍，且支持展示視頻號青少年專屬內容池，限制青少年用戶發起直播以及使用直播打賞，關閉小遊戲、Q幣充值、信用卡等功能，也將藉此機會廣泛收集用戶反饋，不斷完善對青少年的各項保護措施，並持續對青少年進行正向引導，與家長共同保護青少年的健康上網生活。