【產經評論】中美爭霸打糧草　科企報效時機到

自去年11月煞停螞蟻集團上市計劃後，內地對科技產業的整頓從未停過，最新再向個別巨頭判以巨額罰款，並擬取消稅務優惠，更有企業擬主動分享大數據。凡此種種，皆在說明中國與美之爭在在需財，必要集中力量。誠然，這些年科企坐享巨利，富可敵國，頓成「開鍘」對象實不為過。當局透過整改戰略產業，重劃社會財富解決不公，增加稅收梳理舉國資源，務求以體制優勢全面配合世紀爭霸！

過去10年，內地科企發展神速，在應用上領先世界，造就王者於海外上市，順理成章躋身全球百強，足與跨國巨企爭長短，並衍生不少民企巨富。然而，飲水要懂思源，這些科企之所以能如斯茁壯成長，與國策鼎力支持不無關係，當這些巨企發展至可觀規模，坐擁壟斷地位之際，竟不是報效養育之恩，而是藉着股市融資之便，不斷將業務伸延至各行業，甚而挑戰傳統經濟巨企和背負國策任務的國資企業地位，引起監管當局關注及整頓乃必然。

比如螞蟻集團大力擴展金融科技業務，觸及金融系統性風險的監管底線仍不知收斂，以為監管部門會顧及面子，不會臨時叫停其中港上市計劃，結果不只是集資方案泡湯，母企阿里巴巴更要因反壟斷調查而收到一張高達182億元人民幣的天價罰單，整個集團需要改組。有了這先例，滴滴竟心存僥倖，不聽勸喻堅持赴美上市，下場必更糟！

除陸續有科企被罰巨款外，最新監管風暴吹至網遊產業，官媒提出要削去科企稅務優惠，應繳稅率由原來享有的10%上調至一般企業利得稅率25%，屈指一算，每年或須多付數十億、甚至逾百億元人民幣的稅款。如是者，內地監管當局不但向科技巨企開天價罰單，更要透過改變稅務優惠而還富於國！時值美國正提議調高全球最低企業稅以完善稅網之際，如今中國先行一步開源，一方面可透過整改科企，重整社會資源，增加稅賦收入，以更有效支援中小微企發展，並精準投放資源支持晶片等戰略產業；另一方面，可藉此改善貧富懸殊的問題，為「內循環」戰略給力。

所謂「三軍未動，糧草先行」。中美世紀爭霸打的不是軍事競賽，而是「糧草」，因彼此皆知不能深入敵陣。就此，美國選擇無底線透支美元信用來應付龐大開銷，換來通脹失控甚至滯脹之虞；中國則堅持不搞「大水漫灌」，而是劍指坐享厚利的科企，實行劫富濟貧，在盡量不放水下梳理國家資源全力應戰。且看誰能笑到最後！