東方日報B1：華向科企開刀　阿里失稅務優惠　美團恐遭罰78億

官媒日前才發評論，提及遊戲業稅收應向傳統行業「適度看齊」，更預告業界要「做好心理準備」。儘管這與中國支持設立全球最低企業稅有關，但市場揣測，由於中美鬥爭是持久戰，賺得盤滿缽滿的科技企業需進貢銀彈。

沒想到周五(6日)傳來消息，阿里本周於業績後的投資者活動上預警，本季有效稅率將按年抽高12個百分點至20%，而截至明年3月底止本財年有效稅率或升到23至25%，意味追上內地標準企業利得稅稅率25%。

據報阿里雖向投資者指，一些業務將繼續符合「高新技術企業」資格並享受15%稅率，但交銀國際估計，若阿里失去核心市場包括淘寶和天貓的稅收優惠地位，或將導致本財年稅收優惠縮減約110億元人民幣。

另外，北京市海淀區人民檢察院發公告稱，該院在「履行職責」中發現，騰訊旗下王牌通訊應用程式微信之「青少年模式」不符合《未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。根據相關法律規定，可提起公益訴訟。內媒引述微信回應，指將認真自檢自查，虛心接受建議。

市場暫沒有將美團放入關於加稅的討論，惟另有消息指，內地監管機構擬以「二選一」濫用市場支配地位為由，對美團處以約10億美元(約78億港元)罰款，並要進行整改，罰款安排可能會在未來幾周內公布。阿里從被市監局調查到被罰款大約相隔3個多月，而美團被市監局展開調查則是今年4月底的事。

阿里、騰訊及美團股價周五未受消息影響，分別升0.51%、3.32%及1.23%，「北水」周五更經港股通分別淨買入騰訊51.18億元，以及美團6,213.11萬元。3企的美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，但折合港元後，較香港收市價的變幅都不夠1%。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，市場已把稅率增加的因素計入，「ATM」股價周五反彈，反映市場認為稅率增幅合理，3企應能承受。不過，他直言，目前市場最大憂慮在於針對互聯網平台的監管政策以「擠牙膏」方式公布，「唔知擠到幾時」或「罰完未」，「ATM」股價短線難勁彈，加上有大量「蟹貨」，料股價繼續區間上落。