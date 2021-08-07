東方日報B1：華向科企開刀 阿里失稅務優惠 美團恐遭罰78億
2021年08月07日 00:28
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內地再向科技企業「開刀」。
內地再向科技企業「開刀」，並稱「ATM」阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)「一鑊熟」！市傳阿里向投資者警告，中國政府多年來為互聯網行業提供的稅收優惠將縮減，部分業務已不再被列為可享10%稅率的「重點軟件企業」，更預告絕大多數科網股之後不會再享有10%稅率，似乎日前官媒的說法並非空穴來風。
官媒日前才發評論，提及遊戲業稅收應向傳統行業「適度看齊」，更預告業界要「做好心理準備」。儘管這與中國支持設立全球最低企業稅有關，但市場揣測，由於中美鬥爭是持久戰，賺得盤滿缽滿的科技企業需進貢銀彈。
沒想到周五(6日)傳來消息，阿里本周於業績後的投資者活動上預警，本季有效稅率將按年抽高12個百分點至20%，而截至明年3月底止本財年有效稅率或升到23至25%，意味追上內地標準企業利得稅稅率25%。
據報阿里雖向投資者指，一些業務將繼續符合「高新技術企業」資格並享受15%稅率，但交銀國際估計，若阿里失去核心市場包括淘寶和天貓的稅收優惠地位，或將導致本財年稅收優惠縮減約110億元人民幣。
涉獵社交媒體及遊戲產業的騰訊也可能難逃一劫，因為花旗分析，倘騰訊失去其「重點軟件企業」資格，並從第二季起繳納25%的有效稅率，該企在今年的盈利或下降6%以上，並在未來兩年內急降約9%。富瑞則指，若中國政府今年開始對遊戲開發商徵收的稅率提高5個百分點，網易(09999)盈利則跌6%，以騰訊業務較多元化，影響會較網易為小。
另外，北京市海淀區人民檢察院發公告稱，該院在「履行職責」中發現，騰訊旗下王牌通訊應用程式微信之「青少年模式」不符合《未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。根據相關法律規定，可提起公益訴訟。內媒引述微信回應，指將認真自檢自查，虛心接受建議。
市場暫沒有將美團放入關於加稅的討論，惟另有消息指，內地監管機構擬以「二選一」濫用市場支配地位為由，對美團處以約10億美元(約78億港元)罰款，並要進行整改，罰款安排可能會在未來幾周內公布。阿里從被市監局調查到被罰款大約相隔3個多月，而美團被市監局展開調查則是今年4月底的事。
由於內地對科技巨頭的監管行動愈演愈烈，香港交易所(00388)前行政總裁李小加指，此乃一個「警鐘」，這些中企必須適應改革步調，「因為你不能理所當然的認為，當公司權力足夠大時，就沒人能夠動搖」。惟長遠而言，內地的監管措施不會對香港市場造成打擊。
阿里、騰訊及美團股價周五未受消息影響，分別升0.51%、3.32%及1.23%，「北水」周五更經港股通分別淨買入騰訊51.18億元，以及美團6,213.11萬元。3企的美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，但折合港元後，較香港收市價的變幅都不夠1%。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，市場已把稅率增加的因素計入，「ATM」股價周五反彈，反映市場認為稅率增幅合理，3企應能承受。不過，他直言，目前市場最大憂慮在於針對互聯網平台的監管政策以「擠牙膏」方式公布，「唔知擠到幾時」或「罰完未」，「ATM」股價短線難勁彈，加上有大量「蟹貨」，料股價繼續區間上落。