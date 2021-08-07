皇冠墨爾本賭場停業一周

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下負面消息接二連三的皇冠度假集團(Crown Resorts)「愈做愈燶」，過去兩年為集團賭場盈利貢獻70%的皇冠墨爾本，賭牌本來隨時「凍過水」，現在又因所屬維多利亞省的防疫封城措施，物業內多項設施要停止營運一周，直至下周四晚上11時59分。

據公告，皇冠墨爾本物業內需要停業的，首先是博彩活動，同時還有項目內的餐飲、零售、宴會及會議設施。

不過，就算能夠復業，皇冠墨爾本前景現階段似乎非常不妙，事緣7月中皇冠被維省皇家委員會的代表律師Adrian Finanzio炮轟不配持有墨爾本賭牌，提出與皇冠合併的當地同業Star Entertainment Group聞訊隨即撤回交易提議，指會密切注視維省及西澳省皇家委員會預期今年稍後出爐、針對皇冠是否適合仍持有墨爾本及珀斯賭牌的審查結果。

遭離棄的皇冠則稱，會繼續執行其改革計劃，並與監管機構通力合作。然而，所謂改革計劃已被Finanzio「一盆冷水照頭淋」，指Helen Coonan今年較早前出任皇冠執行主席後拋出若干改革措施，但最樂觀都要等到明年底才完成，更炮轟她10年前加入皇冠董事會時，就應着手整頓皇冠的管治問題，公司落得如斯田地反映她過去不作為，不能令人信服她能帶領皇冠滿足監管要求。

該企周二公布，皇冠墨爾本的行政總裁Xavier Walsh將於本月20日下台。儘管辭職原因並未進一步披露，但不難令人聯想與集團被調查有關。

皇冠屢次成為澳洲當局調查目標，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(疊碼仔)或涉嫌販毒。迄今已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而在最壞情況之下，甚至會失卻澳洲所有賭牌。