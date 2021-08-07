「女股神」失寵？27億美元狂賭ARK基金暴冧

有「科技股女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德(Cathie Wood)旗下基金的沽空金額近日急升！外媒報道，8月3日伍德的旗艦基金Ark Innovation Fund (美股：ARKK)的沽空金額達到27億美元，按年急增66.5倍。

今年以來，ARK基金的表現遠遠不及去年，與此同時，沽空ARK的資金大幅增加。S3 Partners的數據顯示，Ark Innovation Fund的沽空持倉比例達到創紀錄的12%。

此外，一隻沽空ARKK的反向ETF(交易所買賣基金)，已向美國證交會(SEC)提交上市申請。該ETF由Tuttle Capital Management申請推出，名稱為Tuttle Short ARKK ETF (美股：SARK)。

基金研究公司CFRA主管Todd Rosenbluth表示，一些此前憧憬Ark Innovation Fund會再創去年輝煌成績的投資者已經失去信心並退出了。

由於Tesla、Roku、Teladoc、Shopify、Zoom等重倉股下跌，7月份ARKK錄得今年來最大的單月淨流出。據ETF網站的數據，該基金上個月淨流出9.44億美元，其價值在2021年迄今下跌了1%以上。

ARK旗下有三隻基金的第一大持倉股都是Tesla，而該股今年表現平淡，年初至今錄得下跌，去年則上漲超過7倍。伍德似乎有點坐不住了，近日連續減持Tesla。

8月5日，伍德旗下ARKK及ARK Next Generation Internet (美股：ARKW)兩隻基金合共減持逾16萬股Tesla股票，按當日收市價計算價值約1.17億美元。此前一日，ARK亦出售了8,100股Tesla，估計價值約576萬美元。

上周五 (7月30日)，伍德自4月份以來首次減持Tesla股份，減持數量約6萬股，估計價值約4,370萬美元。

伍德是Tesla的長期大好友。今年3月初，她更新特斯拉的目標價，預測該公司股價到2025年可能達到3,000美元。

除了連環減持Tesla之外，伍德近日的其他操作包括：買入空白支票公司Soaring Eagle Acquisition Corp、合成生物學明星公司Zymergen，及LivePerson等，並減持中概股，包括騰訊、平安健康醫療科技、拼多多、京東、美團、看準網及比亞迪汽車等。