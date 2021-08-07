美股道指收漲144點　與標指齊創新高

美國就業數據強勁，美股3大指數周五(6日)個別發展，而道指和納指均創出收市新高。道指收報35,208點，升144點或0.41%；標指收報4,436點，升7點或0.17%；納指收報14,835點，跌59點或0.4%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.78%、0.94%、1.11%。

高盛將標指年底目標由4,300點上調至4,700點，意味較現水平仍有逾7%的潛在升幅。該行表示，由於企業大量回購股票及個人現金持有量增加，這兩大勢力將成為股市的動力。不過，由於部分領域仍受到疫情衝擊，投資者應該在長線增長股與短線操作策略之間做好平衡。

該行並將明年標指目標由4,600點上調至4,900點，全年回報率料約為4.3%。

美國7月非農就業職位增加94.3萬個，好過預期增幅87萬個，前值85萬個；7月失業率按月跌0.5個百分點至5.4%，同樣勝過預期值5.7%。

目前聯儲巨主席鮑威爾最看重的勞動力市場較疫情前水平仍有數百萬空缺尚未完全修復。包括鮑威爾和聯儲理事布雷納德在內，一些聯儲官員已經表示，在聯儲減碼資產購買之前，勞動力市場還有一段路要走。

個股消息方面，據報股神巴菲特旗下投資公司巴郡，過去一年靠着洗腎血液透析服務公司DaVita的持股進帳約20億美元。巴郡持有約3610萬股DaVita，市值大約48億美元，較一年前增長約60%。

不過，對沖基金Kynikos Associates創辦人Jim Chanos曾經在看淡DaVita，並於2019時表示正在做淡該股。DaVita周五收報133.17美元，升2.34%。

人造肉公司Beyond Meat於截至7月3日止季度收入為1.49億美元，按年升31.8%；惟淨虧損亦由去年同期的1,020萬美元擴大至1965.2萬美元，其股價全日升1.69%。太空旅遊公司維珍銀河上季收入勝預期，股價全日急升5.84%。