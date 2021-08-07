Delta拖累！亞洲供應鏈遭殃　勞力短缺問題嚴峻

Delta變種病毒襲全球，亞洲重要供應鏈國家如越南、南韓、馬來西亞及泰國等皆遭殃。投資機構TS Lombard董事總經理Jon Harrison與東南亞經濟學家Krzysztof Halladin表示，隨着確診病例激增，亞洲各國政府不得不採取嚴格防疫措施，縮小破壞程度。

以泰國為例，一旦有一位工人檢測呈陽性，整座工廠員工都必須同時隔離28天，以保住工廠產能。越南則是工廠會提供工人宿舍，並每兩周更換一批工人上班。然而，有許多工廠面臨關廠，或者在廠能不足的情況下勉強運作，隨着感染與住院人數增加，該區也正着手解決勞力短缺問題。

TS Lombard分析師報告指出，受疫情影響的行業各不相同。在泰國由於疫情影響造成連鎖效應，複雜供應鏈中原本未受影響的部分也遭受波及，汽車製造業已經被打亂。至於越南部分地區，多達90%的家具、紡織品、服飾及鞋類等相關行業的工廠已經停產。

事實上，近年中美關係緊張，美國企業將供應鏈由中國向外多元拓展，令亞洲其他地區受惠，不過，如今分散供應鏈投資，也將因為疫情而面臨風險。

美林證券經濟學家喬虹認為，中國仍面臨自去年以來最大規模的疫情，許多農村已實施封鎖政策，也限制旅遊與進行大規模檢測。儘管有可能減緩疫情蔓延，但持續時間將會比上一波疫情更久，對服務消費的衝擊可能會比前幾波大，不過仍小於第一季。

加上中國監管風暴持續發酵，對大型企業監管加劇下，在病毒與政府的夾擊下，企業想找到安全且價格低廉的替代供應鏈，恐怕還是個問題。