內地樓市調控進入新周期　華東近10城先後被約談督導

內媒報道，截至8月初，包括7月29日剛剛被約談的金華和徐州等5座城市，住建部已約談或督導了近20座城市。其中，華東地區佔比接近一半，目前已有上海、杭州、無錫、合肥、寧波、南通、金華和徐州等先後遭到約談或督導，並從多方面收緊調控政策。

周四(8月5日)，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，進一步加強住房限購，進一步完善新建商品住房銷售管理，進一步規範市場秩序。業內人士指出，「這招基本上把外地投資者堵在門外」。

今年以來，除了上海市，杭州和無錫等10餘個城市也已發布不同力度的二手樓價調控措施。對於二手樓價上漲速度過快的原因，分析指出，主要是由於學區住房的需求上升，引發投資客「炒房」熱度。

住建部房地產市場監管司司長張其光於上月底再次強調，下一步還將加強房地產金融管控，完善房地產企業三線四檔融資管理規則，落實銀行房地產貸款集中度管理，堅決查處經營貸、消費貸、信用貸違規用於購房。

多地銀行近日已收緊對二手樓市場的貸款額度，甚至出現「停貸」現象。例如在杭州，由於二套房的貸款審批更加嚴格，導致投資者沒有足夠的流動資金進行投資，使二手樓市場應聲回落，出現多個二手房源掛牌降價的現象。數據顯示，6月杭州二手房市場的簽約量為7,800套，按月跌13.4%，連跌3個月。