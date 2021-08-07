1周10大驚奇：歐美大行齊預言股災將至！美股陷迷失10年...

近日中港股市因為受到內地監管當局，不少投資者亦放眼海外，惟近日美國、歐洲大型投行紛紛預警股災將至，環顧全球難覓一樂土！專家更警告未來10年美股恐怕「冇運行」，再無上漲空間。面對各種潛在風險，應謹記「覆巢之下無完卵」，小心為上...

【1、花旗料美股9月大跌 未來10年恐冇運行】

花旗此前已將美股的評級從增持下調至中性，該行首席美股策略師Tobias Levkovich更重申對標指4,000點的年底目標，意味美股的潛在跌幅達到10%。他更表示，有4大負面因素於9月份齊聚，包括聯儲局討論退市、通脹擔憂、企業盈利壓力和企業稅上調，屆時這些因素均可能成為股市下跌的催化劑。

他更表示，當前市場過分側重於增長型股票，故美國長期債息上揚時，將對股市構成更大衝擊。再者，現時美國家庭金融資產配置中，股票的比例達到50%，是過去50年來最高比例。若參考往績，這意味股市已提前反映了未來多年的潛力，恐怕難再有上升空間。

他更預計，整體股市未來10年的「回報率為零」，並解釋稱︰「這並非令人驚訝的事情，因為2000年股市見頂後，直到2007年才能回到高位」。

【2、全球市場或將面臨回調 跌得最慘是日股】

另外，歐資大行斯堪的納維亞銀行(SEB)的分析師同樣警告，全球股市即將出現回調，日本股市可能是受打擊最嚴重的市場之一。最近幾周，投資者情緒也受到打壓，因市場擔心全球經濟從疫情中的復甦態勢是否已經見頂。SEB新加坡市場主管Sean Yokota表示，在未來幾個月，人們將看到一些下行風險，特別是在進入秋季的時候，股市將出現調整。

他說，日本股市可能在這種環境下受到的打擊最嚴重，因為日本正在努力控制具有高度傳染性的Delta變異病毒的傳播，以及應對低迷的通脹。數據顯示，日本每日新增確診病例較7月1日的水平飆升近500%。日本股市在同一時期也出現暴跌，7月份跌幅超過5%。

【3、印度神童6度預言成真！環球股災近了...】

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)的預言又成真！他曾於6月預言，中國疫情仍有隱憂，有廣泛蔓延的可能性，之後在7月18日時，又重申全球將會爆發第三波疫情。

媒體統計，中國今次Delta變種病毒疫情，是阿南德第6度預言成功。此前，他曾經在6月初點名英國、以色列將在6月20日之後發生「嚴重大事」，而英國也在預言後確實延後解封、以色列確診者果然不斷增加。

不僅如此，6月16日，阿南德又預言歐美等大國7月可能面臨動盪和疫情反撲，結果法國與荷蘭政府果真相繼承認防疫出現漏洞。今次輪到中國疫情，又印證阿南德所言！因此，讓人擔心的是，他提到經濟當災！9月就會急轉直下，屆時影響全球經濟和股市；到了「11月21日」後才會好轉，屆時全球對於疫苗仍相當憂慮、敏感，因此「經濟有泡沫化的危機」。

他更預言，最大的一波動盪會在明年4月「火土大合」時發生，屆時全球會面對一連串的劇變和慘重事件，堪稱是「最崩潰的時期」。

【4、末日博士警告美國經濟恐陷滯漲】

不單止股市，就連實體經濟也當災。著名經濟學家「末日博士」魯比尼(Nouruel Roubini)撰文指出，拜登已就職半年，經濟政策延續特朗普政府的大方向，帶有濃厚的新民粹主義色彩，並造成巨大的債務增長，終將釀成停滯性通脹。

魯比尼指出，從克林頓、小布殊到奧巴馬，其經濟政策本質上都是新自由主義。惟特朗普執政，開始向新民粹主義方向轉變，到了拜登時代，這些轉向終於徹底成型。拜登保留特朗普政府針對許多貿易夥伴設立的關稅政策，而且為了讓製造業返美，推出更加嚴格的「購買美國貨」的行政命令。

此外，雖然拜登並未像特朗普公開強烈要求弱勢美元，也沒有恫嚇聯儲局為自己政策創造出的巨額預算赤字埋單，但是拜登政府所實施的種種政策，同樣需要與聯儲局更加密切合作，造成實質上已經進入永久性債務。在這樣的情況下，如果通脹僅小幅上揚，聯儲局就將選擇「善意忽略」，否則就必須收緊貨幣政策來抗通脹，而後者必然導致市場崩盤和嚴重衰退。

他表示，美國正經歷巨大財政預算與經常帳的「雙赤字」，拜登政府其實已經放棄尋求強勢美元。雖然拜登不像特朗普那樣公開鼓吹弱勢美元的「好處」，但是拜登其實非常樂於看到美元貶值，因為可以幫助重塑美國的競爭力，以及降低不斷猛增的貿易赤字。為了扭轉財富不均日益嚴重的問題，拜登進行財富大規模直接轉移的政策，減輕勞動者、失業者以及低收入族群的稅務負擔，這一政策其實同樣開始於特朗普時代。

魯比尼認為，美國經濟政策的鐘擺從新自由主義擺向新民粹主義的方向，其實是不可避免的事情，但也造成特定的風險。大規模的債務，意味着聯儲局將墮入債務陷阱，而去全球化、移民限制、網絡攻擊、氣候變化以及新冠病毒疫情等因素，都會對供應鏈造成嚴重衝擊，美國經濟的處境將變得非常脆弱。

他強調，寬鬆的財政與貨幣政策，也許可以幫助提升勞動者對GDP的貢獻，但是長期角度看來，卻可能導致通脹，甚至是滯脹。如果旨在減輕貧富不均的政策，最終導致債務難控的增長，那就將為他在6月時曾警告的停滯脹埋下伏筆。

【5、野村大削中國經濟預測】

美國經濟當災，中國亦面對新考驗。近日內地疫情反覆，變種病毒肆虐恐拖累經濟。投行野村證券一次過調低內地經濟未來兩季以至今、明兩年增長預測，第3季國內生產總值(GDP)按季增幅預期，更遭狠削一個百分點至0.3%。該行更警告，內地對新冠肺炎疫情「零容忍」政策，恐拖慢全面復甦步伐。

野村研究報告指，這一波疫情可能迫使內地實施自去年春季疫情爆發以來，最嚴格的出行禁令和封鎖。近期暴雨洪災的負面影響亦較預期嚴重，有必要調整GDP預測。基於疫情在今年9月中旬得到控制，並在10月放寬限制措施的情景預測，以按年變幅來看，今年第3季增長預期由6.4%下調至5.1%、第四季由5.3%降至4.4%；全年增長亦下調0.7個百分點至8.2%。

同時，上月反映中小型企業為主的財新中國服務PMI達54.9，較6月時的14個月低位50.3，意外勁彈4.6個百分點；與日前出爐、創15個月新低的同月財新中國製造業PMI形成反差。財新智庫高級經濟學家王喆解釋，由於7月相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情爆發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區陷困於疫情，料對8月數據產生負面影響，目前經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力仍較大。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦警告，近期疫情較嚴重的江蘇省佔全國GDP約一成，亦是出口及電子產業重鎮，假如工廠大規模停工，對內地經濟構成較大影響外，更可能波及全球供應鏈，形成更大衝擊。

【6、內地遇極端氣候打擊 恐累全球應鏈】

除了疫情外，中國也要面對極端氣候威脅，連帶全球供應鏈也碰上新挑戰！航運業原本已自疫情與地緣政治的干擾中復甦，然而，強颱季節到來重創全球貿易，可能進一步延誤港口貨物出口，導致運輸成本上漲，物價也將上揚。

數位貨運代理公司Zencargo行政總裁Alex Hersham表示，一旦港口被迫關閉，貨櫃積累數量就會增加，加劇延誤情形。他料本次颱風季影響會比以往嚴重，延誤情形會變得更頻繁。

鹽田港工人月前爆發新冠肺炎疫情，部分港口關閉導致貨櫃堆積一個月，嚴重衝擊供應鏈。Wood Mackenzie主管Salmon Aidan Lee表示，鹽田港工廠是全球製造業的基地之一，該區工廠關閉將對供應鏈造成嚴重的影響。假如再有颱風來襲，令工廠生產中斷數天，供應鏈問題將會愈來愈嚴重。

【7、中國水災恐令全球物價飆升】

作為重要交通樞紐和幾家大型企業所在地的西歐及中國河南省，正受到毀滅性的洪災影響。外媒引述供應鏈業者指出，洪水破壞兩地用以運輸貨物及原材料的鐵路，並湧入工業區導致設施、機器及倉庫受到廣泛破壞。事件使全球供應鏈緊縮的情況惡化，今年的假期購物旺季恐會受到商品缺貨及運輸延誤的影響。

供應鏈軟件供應商E2open執行副總裁Pawan Joshi指出，「黑色星期五」及假期旺季將面臨衝擊，原材料延遲派送將產生連鎖效應，並在數周或數月內擾亂供應鏈。隨着8月13日的「黑色星期五」來臨，可能會看到消費電子產品、家具、服飾和電器等各種商品漲價。

【8、黃金是唯一樂土？】

經濟與股市都岌岌可危，但有分析認為黃金依然是樂土。基金經理、Quadriga Igneo基金合夥人Diego Parrilla仍然預測金價有望突破3,000美元，飆升至新高，料將受惠於投資者低估央行退出大規模刺激措施的風險。他認為，超寬鬆貨幣和財政政策造成的長期損害，並未引起普遍的注意。他說，人為的低利率造成了資產泡沫太大而不能破裂，這將使各國央行很難在不冒泡沫崩潰的風險下實現正常化。

他認為黃金走強的驅動因素不僅存在，而且實際上已經得到加強，更估計未來3到5年金價可能上漲至每安士3,000至5,000美元。隨着疫情對全球經濟造成嚴重破壞，黃金作為避險資產，曾在2020年8月創下歷史新高，過去幾周價格則回落至1,800美元水平。

Parrilla在2016年曾正確預測，黃金將在5年內攀升至創紀錄水平。

【9、美國會也「放鷹」 預示收水在即】

美國的無限印錢政策終究難以長久，繼多位聯儲局官員先後呼籲收水後，主席鮑威爾仍然無動於衷，就連一向不干預貨幣政策的國會議員也忍不住出口，民主黨參議員曼希(Joe Manchin)敦促聯儲局「立即」開始降低其債券購買計劃的步伐，並指聯儲局要「即時重新評估我們國家(美國)的貨幣政策立場」。

曼希致信給聯儲局主席鮑威爾，指儘管經濟持續反彈且經濟衰退結束，但他對聯儲局仍在進行的資產購買「愈來愈感到擔憂」。他強調，對於該局提出的持續刺激措施深感擔憂，因並再加上政府的額外財政刺激措施，將引發經濟過熱，並導致「辛勤工作的美國人負擔不起不可避免的通脹稅」。

【10、瑞銀料內地監管風暴持續至年底 忌撈底】

近日內地監管政策風波振散中港股市，但仍有不少投資者想趁機買貨。瑞銀證券分析師孟磊今發表報告，強調中國政府對互聯網行業的監管可能持續到年底，投資者切忌輕易入市撈底。他指，中國對校外教育行業的嚴厲程度確實超出預期，但並非毫無徵兆，監管思路有迹可循，目的是促進產業可持續發展。他推測，這一輪對互聯網產業的監管至少持續至今年底，投資者應該維持低持股，也不要輕言入市。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤也指，中國政府收緊監管的主要動機，在於強化部分行業的公益屬性，意味着在這些領域政府的作用會增強，而資本市場的影響將降低。