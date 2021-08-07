中國7月出口增長8.1%　進口升16.1%

中國海關總署公布，按人民幣計(下同)，7月份中國出口按年增長8.1%，低過預期的9.6%，前值升20.2%；進口升16.1%，預期升21.9%，前值升24.2%。貿易順差3,626.7億元，前值順差3,327.5億元，預期順差3,406.6億元。

中國外貿進出口總值連續14個月保持按年正增長，外貿持續向好。首7個月，中國外貿進出口總值21.34萬億元，按年增長24.5%。其中出口11.66萬億元，按年增長24.5%；進口9.68萬億元，增長24.4%。7月份當月，中國外貿進出口總值3.27萬億元，按年增長11.5%。

首7個月，美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.62萬億元，增長28.9%，佔12.3%。其中，對美國出口1.96萬億元，增長25.9%；自美國進口6,616.1億元，增長38.8%；對美貿易順差1.3萬億元，增加20.2%。

首7個月集成電路進口3,682.9億個，按年增加27.4%，價值1.51萬億元，增長17.1%；汽車(包括底盤)61.5萬輛，增加43.2%，價值2,159.4億元，增長51.2%。

另外，首7個月中國進口鐵礦砂6.49億噸，減少1.5%，進口均價每噸1116.1元，上漲69.5%；原油3.02億噸，減少5.6%，進口均價每噸2963.7元，上漲26.8%；煤1.7億噸，減少15%，進口均價每噸534.4元，上漲7.7%。

按美元計，7月份中國出口按年增長19.3%，預期升20%，前值升32.2%；進口增長28.1%，預期升33.3%，前值升36.7%。貿易順差565.8億美元，前值順差515.3億美元，預期順差519億美元。