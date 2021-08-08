郭家耀：阿里估值已跌至底部水平

阿里季內商業收入增長35%至1,802.4億元人民幣，中國零售商業收入增長34%至1,358.0億元人民幣。截至6月底的12個月期間，阿里生態體系的全球年度活躍消費者達11.8億，較年3月底增加4,500萬，其中9.12億消費者來自中國市場，以及Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz服務的2.65億海外消費者。2021年6月，集團的中國零售市場移動月活躍用戶數達9.39億，單季淨增加1,400萬。集團持續加強在下線市場的滲透，反映以豐富消費品供給滿足消費者多元需求的策略成功。截至年6月底的12個月，淘特的年度活躍消費者增長至超過1.9億。集團在中國的C2C社區和平台閑魚繼續強勁增長，季度移動月活躍用戶超過1億。

菜鳥網絡的季度收入增長50%至116.01億元人民幣，主要由於集團快速發展的跨境及全球零售商業業務如速賣通及天貓國際中，有更多商家採用「菜鳥履約」服務所推動。雲計算業務季度收入增長29%至160.51億元人民幣，增長放緩主要由於來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降。展望未來，集團相信旗下雲計算業務的收入將會持續在客戶及產業端趨向更多元化。

跨境及全球零售商業方面，季度收入增長54%至108億元人民幣，收入增長主要由Lazada及速賣通增長所帶動。期內，Lazada訂單量按年增長超過90%。本地生活服務方面，季度收入增長23%至87.57億元人民幣。集團就餓了麼用戶獲取和用戶體驗提升的投入，季度訂單量按年增長超過50%。

公司季度業績大致符合預期，並將股份回購計劃總額增至150億美元，應有利股價表現。雖然監管消息不利板塊氣氛，但阿里估值已跌至底部水平，目前值得繼續持有。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)