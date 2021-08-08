陳樂怡：恒指上行空間有限

中資股的監管消息不絕，措施力度超出市場預期，投資者信心重創，預計短期傾向觀望局勢，資金選擇性流入政策風險較低的主題，如碳中和、高端製造。港股通南向資金雖然在上周三(4日)一度轉錄淨流入，但近期整體多以淨流出為主，後市能否進一步向上突破，則視乎北水流入的持續性。而中國下半年經濟增長壓力加大，變種病毒將成經濟復甦的潛在風險。加上，港股進入業績期，焦點將會集中於企業表現上。預計恒指上行空間有限，26,800點附近阻力增強。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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