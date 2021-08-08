陳樂怡：恒指上行空間有限
2021年08月08日 08:30
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中資股的監管消息不絕，措施力度超出市場預期，投資者信心重創，預計短期傾向觀望局勢，資金選擇性流入政策風險較低的主題，如碳中和、高端製造。港股通南向資金雖然在上周三(4日)一度轉錄淨流入，但近期整體多以淨流出為主，後市能否進一步向上突破，則視乎北水流入的持續性。而中國下半年經濟增長壓力加大，變種病毒將成經濟復甦的潛在風險。加上，港股進入業績期，焦點將會集中於企業表現上。預計恒指上行空間有限，26,800點附近阻力增強。
據乘聯會數據顯示，中國6月豪華車零售26萬輛，按年增長13%，按月5月增長2%，但相對2019年6月增長45%。豪華車繼續保持強勢增長，反映消費升級的高端換購需求依舊旺盛。事實上，預計下半年車用晶片短缺問題緩和，供應前景改善，有望迎來量價齊升。而且，在晶片荒期間，新車供不應求，加上國內降低二手車的增值稅，亦造就二手車交易活躍，利好經銷商業績。建議收集早前已發盈喜的豪華車經銷商龍頭永達汽車(03669)及中升(00881)。
國產體育品牌借中國全民健身計劃消息再次炒上。無疑隨着疫後大眾健康意識加強，再加上配合政策配套支持，體育用品行業銷售可維持高速增長。然而，安踏體育(02020)及李寧(02331)現價估值較高，加上本土品牌第3季銷售在新疆棉風波過後步入正常化階段，建議投資者可等待更佳的買入時機。國際體育品牌代工廠申洲(02313)受到東南亞疫情打擊，產能使用率將下跌。但主要客戶Adidas季度業績報喜，並調高全年收入指引。申洲未來有望爭取到新品牌訂單，訂單趨勢穩健，建議投資者趁調整吸納。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
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