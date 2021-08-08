葉尚志：信義玻璃有望維持盈利水平
2021年08月08日 09:00
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港股在上周進入拋售過後的階段性穩定期，市況趨向區間反覆上落為主，而25,600點可以看作為恒指現時的初部支持位。值得注意的是，港股通持續淨流出的情況終於出現了改善，資金外流的壓力可望獲得紓緩。然而，市場正處於重新建立穩定性的階段，投資者信心亦有待逐步恢復，因此，對後市發展仍要保持警惕性，目前未許過分激進看好。
信義玻璃(00868)在7月中創出新高34.2港元後，跟隨大市下跌並且出現了深度調整，股價曾一度下破24元。另外，市場傳出工信部召開了平板玻璃價格座談會，研究穩定價格等政策，消息也對行業氣氛帶來了影響。然而，鑑於行業高景氣度的持續性以及公司未來業績的增長性，建議可以關注股價回整時的吸納配置機會。
事實上，玻璃庫存正處於歷史低位，相信短期內供不應求的格局將難以改變，隨着第3季下游迎來需求旺季，預計信義玻璃的盈利水平有望維持，而通過自建產線和產能指標的併購，公司未來幾年產能將可維持10%的年復合增長，有助業績的持續提升。另外，公司近日進行了股份回購，金額達到有2億元，亦可以對市場信心帶來提振。建議可於28元以下吸納，目標看42.6元，止蝕於22元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)