曜熊理財：中國監管措施與疫情夾擊　新興市場基金資金流出

美國企業7月新增就業人數少於預期，顯示儘管經濟情況整體得到改善，但就業障礙依然存在。聯儲局官員估計加息必要條件在2022年底才得到滿足。由於存在通脹上升風險，故2023年才會加息。

市場繼續關注美國企業中期財報。隨着能源需求反彈，石油和天然氣公司盈利超出市場預期。第2季的財報和經濟數據總體強勁，但一些投資者擔心疫情後的經濟復甦將從此放緩。

企業盈利及經濟增長可能見頂，但這並不意味着它們會轉為負數，只是會減速。不過，這已引起市場憂心，國際金融協會發布最新數據顯示，7月流入新興市場國家的股票資金正在急劇減少，當月新興市場股市淨流出105億美元，創下過去10個月以來的最差數據。

不少對沖基金在7月減持新興市場基金，因為中國採取的監管措施，令互聯網、教育培訓等行業原先的業績高增長軌迹不復存在，佔據壟斷地位且排斥中小企業發展的巨頭企業受到了打擊。

加上南亞及東南亞等新興市場國家因疫情衝擊不得不重啟經濟封鎖措施，衝擊經濟持續復甦，若情況未有改變，流向新興市場國家的資金將大幅減少，市場將重現去年疫情全球爆發初期的場景。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉