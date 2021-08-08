申萬宏源：聯儲局最快10月開始收水

美國聯儲局於7月舉行的公開市場委員會(FOMC)會議中，提到「已經取得進展」的評估和並新設了兩項工具，基本上確認了「TAPER(縮減)三步走」路徑已達中程，幾乎可肯定年內實施收水。

於當地時間7月28日下午，聯儲局召開了今年第3季度首次、亦是全年第5次的FOMC會議。繼6月份的會議引導市場迅速形成初步的年內收水預期後，市場關注本次會議定調將進一步強化預期或扭轉為重新偏鴿。綜合會後聲明、主席鮑威爾在會後新聞發布會上的公開演講等，聯儲局實際上清晰傳達出進一步強化年內收水預期的立場。

本次會議對近期美國經濟表現的總結、對未來一段時間的展望，均較市場預期和上次會議表態更為樂觀，與此前聯儲局部分官員的偏鴿表態形成鮮明對比。會議聲明中指出，受疫情影響最深的經濟部門「表現出改善，儘管尚未完全恢復」，此次並未出現上次聲明中所含的「仍然疲弱」表述。

發布會稱房地產市場「維持非常強勁的表現」，也顯示當局似乎並不擔心地產市場風險；在後續問答環節，鮑威爾或在為當局後續正式啟動收水提供言論基礎，指出「後續就業修復將較為強勁」。

此外，儘管發布會上也有提及變種病毒Delta的快速傳播，但卻首度表明疫情對經濟的影響「持續弱化」，對美國經濟展望的樂觀立場一定程度超出了市場預期。

本次會議已經走完第二步於4月會議紀要提出的「TAPER三步走」路徑，年內啟動收水已經幾可肯定。第一步是聯儲局開始討論經濟是否「取得進展」；第二步是確認「取得進展」的同時開始討論未來調整資產購買步伐的計劃；第三步是進一步數據確認後正式宣布調整計劃，也就進入了實施收水的步驟。

回頭來看就可發現，6月、7月兩次會議正是沿着這「三步走」路徑，明確、清晰地完成了前兩個步驟。結合對經濟和通脹進展的積極展望，有充分理由相信，在9月的下次會議上，聯儲局即將完成「三步走」計劃的第3步驟，即提出明確的收水計劃方案，從而最早自今年10月起進入收水的技術實施階段。

本次會議提出的兩項流動性提供工具，為未來收水過程中可能出現的短暫的、結構性的流動性短缺風險提供了兜底，為收水的加速推出鋪平了道路。此時推出兩項提供流動性的工具，信號含義非比尋常。因為寬化寬鬆本身就是最大的流動性投放工具，去年第二季為市場提供多層次流動性的其他工具，也被充分證明是暫時性的、餘額較小的，因而如果聯儲局試圖引導市場形成收水延期預期的話，完全沒有必要提供兩項新的流動性投放工具。

而從另一個方向考慮是，如果當局確實準備加快收水，那麽考慮到過程中可能會出現結構性的、短暫的流動性短缺風險，提供這種小額的、被動觸發屬性的流動性投放工具，就具有非常強的現實必要性。

現時聯儲局決策框架已經轉向避免美國金融市場泡沫破裂，類似於上一輪量化寬鬆縮減時期的框架轉換。從這個角度來看，收水的巨大現實必要性背景下，聯儲局未來對於美國經濟和通脹前景的展望，正在愈來愈強的具備話術和預期引導屬性，反而將可能和真實的美國經濟復甦強度表現之間形成愈來愈大的背離。

申萬宏源