鄺紫珊：資金輪動　半導體及新能源車股獲捧

內地監管風暴潮仍未完結，需整頓的行業板塊增加，市場震盪料將會持續。不過，隨着中央提出較清晰的行業規範，讓行業跟從指引整治營運，相信未來中概股可有望止跌回穩。

事實上，內地政策、基本面、資金面及行業面都有多方面利好的勢頭，預計第3至4季市場波動度會加大，不妨考慮中國A股基金作中長線部署。經過近期大幅度的調整及具有基本面支撐，預期多個行業下半年具有旺季利好行情，不妨把握低位入市的機會，作中長線的投資。

雖然中國整體的基本面並不算差，但由於短線中美貿易關係似乎並無進展，影響市場信心，加上近期內地整頓大型互聯網企業、滴滴出行等大型企業，也讓部分中資企業在美上市計劃受阻，故接連拖累外資減少買入A股，部分更減持出手中概股。不過，近期已看到資金出現回流。

以2020年來說，科技股升勢凌厲，在2020年增長型股票出現資金淨流入，而價值型股票是淨流出。然而，到了2021年上半年就反轉，上半年變成價值股主導大市，而增長型類股則呈現淨流出。

資金輪動仍是下半年中概股表現的關鍵，仍看好科技、通訊、雲端與消費類股份。上半年科技股的調整主要是因為去年7月至今年第一季的大幅度升勢，之後漲勢轉至原材料、基礎建設等經濟周期股；而踏入下半年，則看好半導體、新能源車等科技創新應用概念股，此輪動預計可持續向上反彈。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊