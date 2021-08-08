陳政深：政策風險大　須趁早止蝕

港股全周倒跌收場，儘管近日見到資金再次流入港股，但恒生指數的反彈動能亦只屬一般，技術上，指數目前正受制於7月26日的26,878點高位，亦即是急跌裂口的底部；形態而言，恒指正漸漸形成三角形，亦即是等待突破的格局。

目前市況之下，投資者必須嚴守止蝕，股價走勢「唔對路」，寧可輸少當贏，而倉內的弱勢股亦應減持。死等回家鄉，只會徒然付出機會成本，甚至愈輸愈多。

目前的客觀局面，是大股東持股的基礎不變，引入予人一定信心、但不便大肆宣揚的股東。10億元集資額對67億元市值，以及在A股上市、市值600億元人民幣的特變電工而言，應非太困難的金額。

是次配股的折讓幅度不小，新特能源股價仍然不跌反升，從市場反應看來，資金似乎不太憂慮貨源供求問題，亦對承配的4.97%股東有一定信心；而從走勢審視，該股剛現突破，短線應有力挑戰25元，以19.1元止蝕，有少許值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)