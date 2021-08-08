陳鳳珠：大型中企料續來港招股

中國證監會早前表示只要內地企業符合上市要求，將繼續允許企業於美國上市，內地企業可透過可變利益實體(VIE)架構跨境上市，不過如果存在國家安全問題，就必須進行調整。可變利益實體是指公司境外註冊的上市實體，與境內業務營運實體分離，境外上市實體透過協議方式控制境內業務實體，營運實體成為上市實體的可變利益實體。

VIE架構可讓境內營運實體的收入及利潤轉移到境外上市公司，而VIE模式主要針對內地法律禁止或限制外資投資相關產業所提出的一種變通營運架構，目前海外上市的內地企業多採用VIE模式以規避內地法規及尋找海外投資者。

由於內地加強在境外上市公司的審查，尤其重視國家數據安全風險，中資公司於海外上市或面臨更嚴厲的監管。而去年底開始美國要求在美上市的外國公司必須遵守美國的審計標準，否則將面臨退市。另方面，美國日前再要求於美上市的中資企業加強資訊披露，顯示美國亦加強對內地企業的監管。

鑑於中美對中資企業的監管加強，引發中概股股價持續下滑。納斯達克金龍中國指數目前已從今年2月高位下跌逾四成，雖然內地表示企業仍能通過可VIE架構赴美上市，但美國證券交易委員會則認為中資企業需要增加聲明披露。因此，預期監管加強將會促使中資企業選擇來港上市。

今年上半年，本港新股市場募集資金超過2,000億元，募資金額雖按年增長1.3倍，但數量不及2020年，反映較多大型公司於本港進行上市。儘管本港明年起提高主板上市盈利要求，但相信仍會有更多大型中資企業來港集資，料本港金融市場仍具吸引力。

至於市況方面，港股雖從低位回升，曾重返10天線以上，但大市尚未回穩，後市仍有機會呈上落市格局。由於內地持續對民生領域加強監管，料投資態度仍然審慎，大市即使反彈料幅度亦不大。另外，預期資金或會對績優股作短線部署，留意港股將繼續出現炒股不炒市情況。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股票)