【股神驚股災？】縮巴郡回購金額　更連續三季減倉

對如何操作當前的美股，「股神」巴菲特(Warren Buffett)似乎陷入困境。雖然有逾1,440億美元的資金可供支配，惟巴郡(Berkshire Hathaway)第2季的資本部署卻顯得保守。

據周六(7日)公布的季度財報，巴菲特僅以60億美元回購巴郡股票，是去年中以來最低，更連續第三季淨賣出股票。

巴菲特近年一直面臨一個問題，就是持有現金太多，機會太少。其一直尋找方法將資金用於回報更高的機會，促使其回購自家股票。

惟目前他又陷入困境。由於缺乏流動性，巴郡股價於最近幾個月上升，第2季揚升8.5%，隨着標普500指數攀升至新高，普遍股票市場亦變得更昂貴，追升並不是他的策略。

CFRA Research分析師Cathy Seifert認為，在當前背景下，巴郡回購的金額算是謹慎及適當。巴郡在此期間出售11億美元的其他股票，按淨額計算，是過去3季最低的淨銷售額。根據周六提交的一份監管文件，似乎主要來自其商業、工業和其他股票持股的減少。

與此同時，受惠於製造商、服務公司及零售商的收益推動，巴郡第2季的利潤增長約21%，至67億美元，是自2009年中以來的第二高的單季利潤數據。惟原物料成本上升也對巴郡旗下部分業務造成衝擊，例如房屋建築業務。同時，錄得汽車保險業務Geico虧損增加。近幾個月，隨着美國重新開放，汽車重新上路，導致事故增加，Geico的承保利潤在第二季下滑近70%。

即將年滿91歲的巴菲特，並沒有說明將如何動用現金儲備。同時，他也沒有提及任何繼任計劃，其5月份表示，Greg Abel是接任行政總裁的第一人選。