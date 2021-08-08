港經濟好轉？核心商業區舖位空置率降

新冠肺炎疫情進一步緩和，加上零售商舖租金已有相當調整，帶動舖位空置情況逐步改善。有代理行報告顯示，7月份5個核心購物區中，佔八成街舖空置都減少，其中以銅鑼灣表現最理想，該區空置率錄得約10.06%，按月減少約0.22個百分點，按年更大減約1.47個百分點。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，根據該行統計，上月份本港各核心區商舖空置情況大致平穩向好，以傳統核心消費旅遊區銅鑼灣表現最好，連續第3個月遞減，反映商戶對進駐銅鑼灣區舖信心回升。

近月銅鑼灣區舖位租賃氣氛暢旺，個別飲食舖位更獲多組租客搶租，如登龍街28號永光中心一個地舖，面積約2,009方呎，原本意向租金約26萬元，由於洽租情況熱烈，據了解，該舖終以約27萬元由冰室承租。而區內記利佐治街1號金百利商場地舖，面積約1,050方呎，市場消息指將以約40萬元由名牌二手專門店承接。

他續稱，港島其餘兩區，中環及灣仔區舖位空置情況逐步回調，其中中環區最新空置率錄得約20.54%，按月下跌約0.08個百分點，較去年同期輕微回升0.15個百分點。而灣仔區則錄得約14.92%，比6月減少約0.11個百分點，按年對比略高約0.28個百分點。

黃氏又指出，上月份九龍區的尖沙咀及旺角舖位空置，較去年同期有改善。其中尖沙咀最新舖位空置率約15.47%，按年大幅回落約1個百分點，較6月則微升約0.04個百分點。旺角區7月舖位空置錄得約11.87%，按年減少約0.37個百分點，按月亦下降約0.03個百分點。

黃分析，核心區舖位租金已回落至吸引水平，加上市民抑壓已久，乘近月本地疫情有所緩和，再加上消費券於8月份開始派發，零售餐飲及娛樂消費暢旺，舖租市場相應受惠。他預料，未來數月市民消費意欲會上升，會吸引更多租戶物色舖位開業，為迎接市道好轉做準備。